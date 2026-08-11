Pieno supirkimo bendrovė atleidžia beveik visus darbuotojus

Darbuotojai atleidžiami įmonės iniciatyva, BNS informavo Užimtumo tarnyba. Įmonė tarnybai teigė, kad darbuotojus atleidžia dėl nuostolingos veiklos. Juos numatoma atleisti iki šio mėnesio pabaigos.
Daugiausiai atleidžiami pieno priėmėjai (9), vairuotojai-ekspeditoriai (8).
„Dzūkijos pienas“ pernai gavo 5,5 mln. eurų pajamų – 1,9 proc. daugiau nei užpernai (5,4 mln. eurų), įmonė uždirbo 513 eurų grynojo pelno – 8,6 karto mažiau (4,4 tūkst. eurų), rodo Registrų centrui pateikta ataskaita.
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