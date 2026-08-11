 Pieno supirkimo bendrovė atleidžia beveik visus darbuotojus

Pieno supirkimo bendrovė atleidžia beveik visus darbuotojus

2026-08-11 12:27
Lukas Oželis (BNS)

Pieno supirkimo kooperatinė bendrovė „Dzūkijos pienas“ atleidžia 18, arba 90 proc. darbuotojų. Įmonėje dirba 20 žmonių.

<span>Pieno supirkimo bendrovė atleidžia beveik visus darbuotojus</span>
Pieno supirkimo bendrovė atleidžia beveik visus darbuotojus / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Darbuotojai atleidžiami įmonės iniciatyva, BNS informavo Užimtumo tarnyba. Įmonė tarnybai teigė, kad darbuotojus atleidžia dėl nuostolingos veiklos. Juos numatoma atleisti iki šio mėnesio pabaigos.

Daugiausiai atleidžiami pieno priėmėjai (9), vairuotojai-ekspeditoriai (8).

„Dzūkijos pienas“ pernai gavo 5,5 mln. eurų pajamų – 1,9 proc. daugiau nei užpernai (5,4 mln. eurų), įmonė uždirbo 513 eurų grynojo pelno – 8,6 karto mažiau (4,4 tūkst. eurų), rodo Registrų centrui pateikta ataskaita. 

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