Po incidento Pagiriuose – „Homanit Lietuva“ gamyklos patobulinimai

Papildomas sprendimas įgyvendintas po birželio pabaigoje įvykusio technologinės linijos sutrikimo, kai per trumpą laiko tarpą iš gamybinės linijos teko pašalinti neįprastai didelį perteklinio plaušo kiekį.
Siekiant sumažinti tokių situacijų tikimybę, bendrovė, bendradarbiaudama su technologinės linijos gamintoju „Dieffenbacher“, plaušo recirkuliacinėje sistemoje įrengė papildomą žaliavos nuvedimo liniją su uždarančiąja armatūra. Pasak „Homanit Lietuva“, investicijos į technologinės linijos patobulinimą siekia 20 tūkst. eurų.
„Įgyvendintas sprendinys – svarbus žingsnis, užtikrinantis dar efektyvesnį žaliavos panaudojimą, gamybos proceso stabilumą bei tvaresnį gamybos procesą“, – pranešime rašo bendrovė.
Anot „Homanit Lietuva“, šiuo metu gamykloje tebevyksta kompleksiniai technologinės linijos bandymai, lygiagrečiai atliekamos gaminamos produkcijos – medžio plaušo plokščių – sertifikavimo procedūros. Įprastą gamybinę veiklą numatyta pradėti dar šių metų rudenį.
Pagiriuose, Vilniaus rajone, įsikūrusi gamykla planuoja pasiekti iki 310 tūkst. kubinių metrų metinės gamybos apimtis ir iki metų galo sukurti per 200 darbo vietų.
Anksčiau „Homanit Lietuva“ taip pat skelbė, kad papildomai investuos į priemonių, mažinančių technologinių įrenginių skleidžiamą garsą, diegimą. Dėl pernelyg didelio keliamo gamyklos triukšmo skundėsi vietiniai Pagirių gyventojai.
ELTA primena, kad apie incidentą Vilniaus rajone esančioje medienos plaušo gamykloje birželio pabaigoje pirmasis informavo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).
„Homanit Lietuva“ skelbė pradėjusį vidinį tyrimą, siekiant nustatyti tikslias plaušo pasklidimo už teritorijos ribų priežastis. Siekdama sustabdyti plaušo plitimą, įmonė jį drėkino ir dengė tentu.
Naujausi komentarai