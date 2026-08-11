Po kreipimosi Europos Komisija teigia atsižvelgsianti į pastabas dėl „YouTube“ kainodaros

LRTK teigimu, EK atsakyme pabrėžė, kad bendrojoje rinkoje turi būti užtikrinamos vienodos konkurencinės sąlygos verslui, įskaitant audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus ir turinio kūrėjus, kurie interneto platformomis naudojasi siekdami auditorijos ir uždirbdami iš savo turinio.
Komisija taip pat atkreipė dėmesį, jog skirtingų komercinių sąlygų taikymas skirtingose Europos Sąjungos (ES) valstybėse savaime nėra ES teisės pažeidimas. Visgi EK pripažino, kad tokia praktika turi atitikti ES ir nacionalinę teisę.
„Lietuvos kūrėjai veikia toje pačioje Europos rinkoje, todėl jų interesai negali likti paraštėse vien todėl, kad mūsų rinka yra mažesnė. Kreipdamiesi į EK siekėme, kad Lietuvos kūrėjų keliami klausimai būtų girdimi ten, kur formuojamos visai ES svarbios taisyklės. Komisija patvirtino, kad į mūsų pateiktas pastabas bus atsižvelgta. LRTK savo ruožtu šį klausimą ir toliau kels Europos lygmeniu“, – pranešime cituojamas LRTK pirmininkas Mantas Martišius.
LRTK pateiktos pastabos bus įtrauktos į tolesnį EK darbą formuojant politiką šioje srityje. Komisija taip pat nurodė toliau stebėsianti, kaip atitinkamas teisinis reguliavimas taikomas ES valstybėse narėse.
„Skirtingos komercinės sąlygos savaime nereiškia pažeidimo, tačiau svarbu, kodėl jos skiriasi, kokį poveikį tai turi rinkos dalyviams ir ar laikomasi ES teisės. Šiame kontekste reikšminga, kad EK išskiria sąžiningos konkurencijos ir nediskriminavimo principus, o didžiųjų platformų taikomų sąlygų sąžiningumas yra vienas iš klausimų, kuriuos Komisija nagrinėja peržiūrėdama audiovizualinės žiniasklaidos reguliavimą“, – pranešime teigia LRTK Teisės skyriaus patarėja Paulina Tamelytė-Matulevičienė.
ELTA primena, kad LRTK šių metų balandžio mėnesį kreipėsi į EK, prašydama įvertinti vaizdo įrašų dalijimosi platformos „YouTube“ taikomas reklamos kainodaros praktikas skirtingose ES valstybėse narėse.
LRTK šį klausimą pateikė tuo metu, kai EK peržiūri Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą.
Kaip skelbta, Lietuvos turinio kūrėjai už reklamą platformoje „YouTube“ dažnai gauna kelis kartus mažesnes pajamas nei kūrėjai Vakarų Europoje ar JAV.
Pasak ekspertų, pagrindinė to priežastis – auditorijos geografinė rinka ir reklamuotojų kainos. Vis dėlto, specialistų teigimu, kyla klausimų, ar visi skirtumai pagrįsti vien ekonominiais veiksniais.
Naujausi komentarai