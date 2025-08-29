Po patikrinimo panaikinta šios elektroninių pinigų įstaigos licencija

Tai padaryta atlikus patikrinimą, kaip elektroninių pinigų įstaiga laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų bei nustačius šiurkščių ir sistemingų pažeidimų, penktadienį pranešė centrinis bankas.
„Nors tikrinamuoju laikotarpiu įstaigos klientų mokėjimo operacijų apyvarta viršijo 1,6 mlrd. eurų, „PanPay Europe“ dalykinių santykių ir operacijų stebėsena neatitiko pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų“, – teigiama Lietuvos banko pranešime.
Pasak banko, įmonės stebėsenos procesai turėjo reikšmingų trūkumų: nebuvo tinkamai reglamentuotos darbuotojų funkcijos, atsakomybės ir pats procesas, nebuvo nustatyti tinkami įtartinos veiklos kriterijai ir pritaikyti stebėsenos scenarijai, taikytos nepagrįstos išimtys.
Įstaiga tinkamai nevykdė nei momentinės, nei retrospektyvios stebėsenos, o įtartinoms operacijoms dažnai nebuvo taikytos būtinos priemonės – jos ne visada stabdytos, vertintos ar tirtos.
Lietuvos bankas taip pat nustatė, kad „PanPay Europe“ nesiėmė tinkamų priemonių interesų konfliktams, dėl kurių padidėja arba gali padidėti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika, išvengti.
Be to, įstaiga neužtikrino, kad duomenys būtų tinkamai saugomi, patikrinimo metu ji nepateikė Lietuvos banko prašomų duomenų arba pateikė neteisingą, netikslią ir neišsamią informaciją.
Elektroninių pinigų įstaigos licencijos galiojimo panaikinimas reiškia, kad „PanPay Europe“ nebegali teikti jokių finansinių paslaugų ir ne vėliau kaip per penkias darbo dienas privalo informuoti klientus apie atsiskaitymo su jais tvarką.
Klientai, kurie turi lėšų „PanPay Europe“ esančiose sąskaitose, dėl jų grąžinimo turi kreiptis tiesiogiai į pačią įstaigą. Lėšos klientams turi būti grąžinamos į kliento nurodytą sąskaitą kitoje finansų įstaigoje.
