Pocius: tiekti elektrą nori dar vienas nepriklausomas tiekėjas

„Esame gavę prašymą jau ketvirto tiekėjo į buitinių vartotojų rinką patekti. Dabar nagrinėjame, žiūrime pakankamai konservatyviai (į prašymą – BNS), kad nebūtų situacijų, kurias mes turėjome su kitais nepriklausomais tiekėjais“, – pirmadienį Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje teigė R. Pocius.
VERT pirmininkas neatskleidė įmonės pavadinimo.
„Tiekėjai irgi žvalgosi į mūsų rinką ir ateityje, kai tos rinkos dar labiau apsijungs, kai turėsime bendrą prekybinę zoną. Šiandien rinkai dar reikia bręsti, bet reikia sudaryti iš kitos pusės galimybes tai rinkai vystytis. Jeigu grįšime prie vieno reguliuojamo tiekėjo, tai bus labai blogai“, – pridūrė VERT vadovas.
Taip jis komentavo Seimo nario konservatoriaus Dainiaus Kreivio pasisakymą, kad Lietuvai reikėtų grįžti prie vieno tiekėjo, o juo būtų „Elektros skirstymo operatorius“ (ESO) – jo įsitikinimu, ESO dėl didelės derybinės galios galėtų pigiai pirkti elektrą ir pigiai ją tiekti vartotojams.
„Mums turint šitą modelį turėti tris atskirus tiekėjus kaip ir neapsimoka – geriau turėti vieną tiekėją ESO, kuris užpirks biržoje (elektrą – BNS) su reguliuojamais kaštais, su didesniu svertu ir galės tiekti elektros energiją žymiai pigesnėmis kainomis“, – posėdyje kalbėjo buvęs energetikos ministras D. Kreivys.
Energetikos viceministras Airidas Daukšas pabrėžė, kad ESO turėtų užsiimti tik elektros skirstymu, kaip yra dabar.
„Rinkos koncepcija yra pasirinkta kitokia – liberalizuota ir nepriklausomų tiekėjų rinka. ESO reikėtų pasirinkti jų pagrindinę veiklą – energijos skirstymo veiklą, o ne tapti nuolatiniu tiekėju ir vieninteliu tiekėju (elektros – BNS). Mes tikrai palaikytume esamą rinkos modelį“, – komiteto posėdyje sakė A. Daukšas.
Šiuo metu Lietuvoje yra trys nepriklausomi elektros tiekėjai: „Elektrum Lietuva“, „Enefit“ ir „Ignitis“. Be to, „Ignitis“ yra ir visuomeninis tiekėjas – jo kainas reguliuoja VERT.
Dėl energetinės krizės bei nepriklausomiems tiekėjams sugriežtintų reikalavimų 2023 metais iš liberalizuojamos rinkos pasitraukė du smulkūs jos dalyviai – „Birštono elektra“ bei „EGTO energija“, o finansinės sankcijos buvo skirtos ir 2022 metais įsipareigojimų klientams nesugebėjusiai vykdyti ir veiklą nutraukusiai „Perlas Energijai“.
Seimas nusprendė liberalizuoti elektros tiekimo rinką 2020 metais.
