Pramogų organizatorei leista įsigyti „Restoranas 12“ ir „Caif Cafe“ valdytojas

„Dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose“, – antradienį pranešė taryba.
„Apollo Group“ ketina įsigyti po 100 proc. įmonių „Restoranai dvylika“ ir „CCF kavinės“ akcijų.
Kaip rašė BNS, „Apollo Group“ gegužę skelbė pasirašiusi įmonių įsigijimo sutartį, pagal kurią įsigis „Restoranai dvylika“ akcijų už 5,1 mln. eurų, o „CCF kavinės“ – už 272,6 tūkst. eurų.
Šiuo metu „Apollo Group“ Lietuvoje priklauso prekių ženklai KFC, „Delano“ ir „Can Can Pizza“. Įgyvendinus sandorį jos portfelis pasipildys dar 10 savitarnos restoranų „12“ ir 20 „Caif Cafe“ kavinių, Estijos įmonė veiks daugiau nei 200 vietų keturiose rinkose.
BNS šiemet kovą rašė, kad „Apollo Group“ artimiausiais metais Lietuvoje planuoja atidaryti 30 naujų maitinimo vietų. Dabar grupė čia valdo 37 vietas: maitinimo įstaigas ir kino teatrus.
BNS pernai gruodį rašė, kad Neriaus Numos valdoma viena didžiausių Lietuvos verslo grupių „Vilniaus prekyba“ už neįvardijamą sumą pardavė „Restoranas 12“ ir „Caif Cafe“ Estijos įmonei „Defood“.
Be to, pernai balandį „Vilniaus prekyba“ Estijos įmonei „Defood“ pardavė ir dabar „Apollo Group“ priklausančius restoranų tinklus „Delano“ ir „Can Can Pizza“.
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