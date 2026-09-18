Prašo Konkurencijos tarybos leidimo įsigyti „Ozą“

Fondas ketvirtadienį pranešė pasirašęs sutartį su PAR bendrove „NEPI Rockcastle“ dėl „Ozą“ valdančios bendrovės „Ozantis“ įsigijimo.
Pasak tarybos pranešimo, „Investicijų valdymas Prosperus“ netiesiogiai, per uždarojo tipo informuotiems investuotojams skirtą investicijų bendrovę „Prosperus retail property fund“ įsigytų po 100 proc. bendrovių „Ozantis“ bei „NEPI Rockcastle Lithuania“ akcijų ir tokiu būdu įgytų vienvaldę jų kontrolę.
„Prosperus“ fondai investuoja į prekybos paskirties nekilnojamąjį (NT) turtą ir NT įmones Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, žemės ūkiui išnuomotų ar tam tinkamų žemės sklypų valdymo bendroves, sandėlių ir pramonės paskirties NT bei NT įmones, taip pat gynybos, energetikos ir viešojo bei privataus sektoriaus partnerystės NT objektus.
Kitos su „Prosperus“ susijusios įmonės Lietuvoje veikia holdingo, konsultavimo, investicijų, NT nuomos bei elektros gamybos, perdavimo, paskirstymo ir kaupimo srityse, rašoma tarybos pranešime.
Tuo metu „Ozantis“ valdo „Ozą“, o „NEPI Rockcastle Lithuania“ valdo „Ozančio“ turtą.
BNS rašė, kad „Prosperus Retail Property Fund“ už 200 mln. eurų perka „Ozą“, esantį šalia arenos „Arena Vilnius“ (buvusi „Twinsbet“) ir netoli „Akropolio“, o sandorį planuojama užbaigti gavus Konkurencijos tarybos leidimą.
Jis bus finansuojamas fondo nuosavomis lėšomis ir 135 mln. eurų sindikuota paskola, kurią lygiomis dalimis ketina suteikti SEB ir OP bankai.
„Ozas“ taps pirmuoju „Prosperus“ fondo portfelio objektu. Anot pranešimo, tai vienas didžiausių komercinio NT objektų sandorių Baltijos šalyse ir žymėtų „Prosperus“ plėtrą į didelio masto prekybos NT segmentą.
Kaip rašė BNS, „NEPI Rockcastle“ prekybos centrą „Ozas“ 2018 metais nusipirko iš Vokietijos kompanijos „ECE Projektmanagement“ už 124,6 mln. eurų.
2009 metais atidarytas „Ozas“ yra vienas didžiausių prekybos ir pramogų centrų Vilniuje – jo nuomojamas plotas viršija 70 tūkst. kv. metrų, jame veikia apie 200 operatorių.
„Ozančio“ pajamos pernai siekė 21,5 mln. eurų – 3,4 proc. daugiau nei užpernai (20,8 mln. eurų), ji uždirbo 10,1 mln. eurų grynojo pelno – 10,6 proc. mažiau (11,3 mln. eurų), rodo Registrų centrui pateikta ataskaita.
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