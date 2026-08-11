Premjeras: dėl to skrydžių krypčių skaičius neturėtų mažėti

„Mums aktualu išlaikyti nepakitusį skrydžių krypčių skaičių, juolab, kad artėja pirmininkavimas Europos Sąjungai, o „Air Baltic“ kaip kompanija nemažą ir reikšmingų skrydžių dalį aptarnauja“, – žurnalistams antradienį po susitikimo su prezidentu sakė Mindaugas Sinkevičius.
Vyriausybės vadovas negalėjo atsakyti, ar Lietuva svarstytų įsigyti „Air Baltic“ akcijų, kaip anksčiau yra siūliusi Latvija.
„Kiek ir ar galėtų, ar svarstytų Vyriausybė prisidėti prie Latvijos kompanijos veiklos, šiandien atsakymo neturiu“, – sakė jis, paklaustas, ar Lietuva iš naujo svarstytų įsigyti „Air Baltic“ akcijų.
Premjeras teigė apie tai tikriausiai kalbėsiantis susitikęs su Latvijos ministru pirmininku, o iki tol dar žada pasitarti su susisiekimo ministru Juru Taminsku.
Kaip rašė BNS, „Air Baltic“ artėjantį žiemos sezoną nutrauks skrydžius iš Vilniaus į Berlyną ir Dubajų, iš Palangos – į Tenerifę, taip pat mažins jų apimtis tarp Vilniaus ir Talino.
Bendrovė pabrėžė, kad skrydžių atšaukimas nėra susijęs su finansiniais sunkumais – ji BNS nurodė nuolat peržiūrinti maršrutų tinklą pagal paklausą, sezoniškumą, komercinius aspektus ir bendrą rinkos situaciją, todėl tai yra įprasta praktika.
„Svarbu pabrėžti, kad Lietuvoje veikia ir kiti stiprūs oro vežėjai, tokie kaip „Finnair“ ir LOT, kurie galėtų perimti dalį rinkos ir užtikrinti tinkamą susisiekimą.
Lietuvos oro uostai (LTOU) BNS teigė, kad visos kryptys, kurias nutraukia „Air Baltic“, ir toliau bus pasiekiamos tiesiogiai iš Lietuvos – maršrutą Vilnius–Berlynas aptarnaus „Wizz Air“, į Dubajų skraidys „Flydubai“, o į Tenerifę „Air Baltic“ toliau skraidins iš Vilniaus.
„Svarbu pabrėžti, kad Lietuvoje veikia ir kiti stiprūs oro vežėjai, tokie kaip „Finnair“ ir LOT, kurie galėtų perimti dalį rinkos ir užtikrinti tinkamą susisiekimą“, – komentare BNS teigė susisiekimo ministro patarėjas Lukas Paškevičius.
Pasak jo, ministras artimiausiu metu susitiks su LTOU vadovybe, kuriai ministras Juras Taminskas pavedė parengti konkretų veiksmų planą, jei „Air Baltic“ smarkiai mažintų skrydžių apimtis ar pasitrauktų iš Lietuvos.
Kaip rašė BNS, J. Taminskas liepos pabaigoje tikino, jog nėra duomenų, kad Latvijos įmonė mažintų skrydžių Lietuvoje ar visai trauktųsi iš šalies. Jis teigė, kad rengiamas planas, jei „Air Baltic“ mažintų skrydžių apimtis ar nuspręstų visai trauktis iš Lietuvos. Tuo pačiu J. Taminskas ragino nekelti panikos iš anksto ir „nekrūpčioti“.
BNS rašė, jog Latvijos finansų ministras Maris Kučinskis liepos pradžioje pareiškė, kad „Air Baltic“ dėl finansinių sunkumų greičiausiai turės sumažinti veiklos apimtis.
Latvijos susisiekimo ministerija pernai Lietuvai ir Estijai oficialiai pasiūlė įsigyti dalį „Air Baltic“ akcijų.
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