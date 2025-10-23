Premjerės patarėjas dėl Valstybinių miškų urėdijos likimo: nebus atiduodama

„Premjerė pažadėjo, kad VMU pavaldumas nesikeis“, – po premjerės Ingos Ruginienės susitikimo su aplinkosaugos organizacijos „Girių spiečius“ atstovais žurnalistams ketvirtadienį sakė V. Jukna.
„Išgirdome pažadą, kad VMU (...) nebus atiduodama ŽŪM“, – sakė Aplinkosaugos koalicijos pirmininkė Lina Paškevičiūtė.
Ji teigė ministrei pirmininkei akcentavusi, jog pusę visų miškų sudarantys valstybiniai miškai skirti ne vien ūkiniam naudojimui, bet turi tenkinti visuomenės poreikius.
„Pusė Lietuvos miškų yra valstybiniai, tai mūsų visų turtas. Jie skirti ne vien medienos auginimui, – žurnalistams sakė L. Paškevičiūtė. – Jei perduotume urėdiją, ŽŪM dar labiau sukomercionalizuotume valstybinius miškus.“
„Girių spiečiaus“ iniciatyvinės grupės narys Mindaugas Potapovas aiškino, jog žemės ūkį kuruojančiai ministerijai valstybės miškai buvo perduoti Latvijoje, kur po to kirtimų apimtys išaugo.
Pasak L. Paškevičiūtės, visuomenės netenkina, kokia dalis Lietuvos miškų yra ūkiniai bei kiek jų skiriama visuomenei, poilsiui. Anot jos, miškai suskirstyti į keturias grupes, iš kurių didžiausia yra ūkiniai, sudarantys apie 75 procentus.
Jos teigimu, dėl tokio miškų klasifikavimo pasitaiko atvejų, kai bendruomenei svarbūs miškai prie gyvenviečių iškertami, įskaitant ir ilgamečius medžius, nes jie yra ūkinės kategorijos.
Organizacijos teigimu, ekologiniams poreikiams Lietuvoje turėtų būti numatyta apie 30 proc. visų miškų, iš kurių 10 proc. – griežtai saugomi.
„Tikimės, kad premjerė išgirdo mus, kad neužtenka 15 proc. Lietuvos miškų skirti gamtai ir rekreacijai ir kad miškininkystė turi keistis – bent jau saugomose teritorijose, priemiesčiuose ir ypatingai urėdijos valdomuose miškuose“, – pabrėžė L. Paškevičiūtė.
Jos teigimu, susitikimas su premjere buvo pozityvesnis nei tikėtasi, nors visuomenininkai ir neišgirdo visų atsakymų. Pasak L. Paškevičiūtės, I. Ruginienė taip pat pažadėjo atsižvelgti ir į dar konservatorių Vyriausybės pasiektą Nacionalinį miškų susitarimą.
„Išgirdome du gerus patikinimus ir manau, kad svarbu tai, kad atidarėme duris dialogui“, – kalbėjo L. Paškevičiūtė.
V. Jukna savo ruožtu teigė, kad premjerė išsakė palaikymą aplinkosaugai miškuose, o dialogas su visuomenės atstovais tęsis: „Pradėtas dialogas, kuris tęsis ir toliau diskutuojant apie konkrečius sprendimus. Toliau vyks, matyt ir kiti susitikimai.“
Kaip susitikimo išvakarėse teigė „Girių spiečius“, Vyriausybės programoje atspindima „vienpusiška, eksploatatyviam miško naudojimui palanki vizija“, nes ją rengiant atsižvelgta tik į miškininkų ir medienos pramonės siūlymus.
Aplinkosaugininkai, be kita ko, kritikavo Vyriausybės sprendimą atsitraukti nuo siekio keisti esamą miškų grupių paskirstymą bei didinti ekologinių, rekreacinių ir apsauginių miškų plotus, taip pat planus koreguoti saugomas teritorijas, taip „paliekant didelius saugomų teritorijų plotus be realios apsaugos“ nuo intensyvių kirtimų.
„Girių spiečius“ dar teigia, jog ministrų kabinetas ignoruoja NMS bei orientuojasi tik į medienos tiekimo skatinimą.
Premjerė anksčiau yra teigusi, jog Vyriausybė neketina nusisukti nuo miškų apsaugos bei aplinkosaugai ketina skirti didelį dėmesį.
