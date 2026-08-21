Prezidentas: ši investicija nesvarstytina, kol bendrovė neužtikrins pelningos veiklos

„Bendrovei reikia atlikti labai radikalius sprendimus tam, kad sumažintų sąnaudų lygį ir padidintų savo pajamingumą. Ir kol tokių garantijų nebus, manyčiau, būtų nelabai atsakinga teikti kažkokius dosnius pažadus – kol nematome, kokiu būdu bus užtikrintas bendrovės pakilimas (...) iš pelenų ir jos pelninga veikla“, – žurnalistams penktadienį Vilniuje sakė G. Nausėda.
„Turime įvertinti visus finansinius aspektus, visas rizikas, susijusias su tuo, nes bendrovės padėtis nėra paprasta“, – kalbėjo šalies vadovas, paklaustas, ar Lietuva turėtų svarstyti siūlymą įsigyti „Air Baltic“ akcijų, jei tokį siūlymą gautų.
G. Nausėdos teigimu, Lietuva suinteresuota, jog Latvijos oro linijos veiktų sėkmingai, kad Lietuvai pirmininkaujant ES Tarybai šalį būtų galima pasiekti kuo daugiau skrydžių.
„Nesupraskime pirmininkavimo vien tik kaip mūsų valdininkų kelionės į Briuselį ir atgal. Tai yra labai platus veiklos laukas, kuriame bus labai daug kelionių, įskaitant ir visas ES nares, neskaitant Vilniaus, 26 valstybių sostines. Tai bus daug veiklos, daug kelionių ir dėl tos priežasties susisiekimo patogumas yra labai svarbus aspektas“, – pabrėžė G. Nausėda.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius trečiadienį Rygoje sakė, kad jei Latvija pasiūlytų, Lietuva svarstytų įsigyti dalį „Air Baltic“ akcijų, tačiau įvertinusi visus argumentus ir pirmiausia savo interesus.
Anksčiau šią savaitę susisiekimo ministras Juras Taminskas BNS aiškino, jog jei siūlymas įsigyti dalį bendrovės akcijų ir būtų pateiktas, jis jo nepalaikytų, nes tai būtų emocinis veiksmas.
Latvijos parlamentas ketvirtadienį iš esmės pritarė galimam valstybės dalyvavimui užtikrinant „Air Baltic“ finansinį stabilumą, įskaitant iki 30 mln. eurų vertės tarpinio finansavimo obligacijų įsigijimą ir esamų obligacijų kapitalizavimą už 50 mln. eurų.
Latvijos premjeras Andris Kulbergas šią savaitę pareiškė, kad liko paskutinis šansas išgelbėti „Air Baltic“.
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