Prezidento patarėjas: pasitikime, kaip tikrinama „Luminor“ pirkėjo „OTP Bank“ veikla Rusijoje

„Visiškai pasitikime Lietuvos banko procedūromis, kitų institucijų procedūromis. Tai ne pirmas ir ne paskutinis investuotojas, kuris nori įžengti į Lietuvą, yra visi algoritmai, kaip investuotojai yra tikrinami“, – antradienį Žinių radijui sakė prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius.
Jis taip pat pažymėjo, kad „yra įsitraukęs Estijos centrinis bankas“, nes „Luminor“ bankas yra valdomas iš Estijos, taip pat ir Europos centrinis bankas, kuris prižiūri „Luminor“ banką Estijoje.
„Tai tikrai tų institucijų yra daug, kurios šitą procesą stebės ir jos, aišku, viską adekvačiai įvertins“, – teigė G. Nausėdos patarėjas.
Pasak V. Augustinavičiaus, apie 130 mlrd. eurų turtą valdantis „OTP Bank“ yra vienas didžiausių Vidurio Rytų bei Pietų Europoje, o tokio banko atėjimas į Lietuvą turėtų įtakos šalies bankinei sistemai.
„Dabar visa bankinė sistema iš esmės priklauso nuo ekonomikos ciklo Šiaurėje, tai yra skandinaviški – dominuoja skandinaviško kapitalo bankų sektorius. Ir jeigu ekonomikos padėtis Skandinavijoje yra prastesnė, tai atitinkamai tai atsiliepia ir Lietuvoje kreditavimo tendencijoms. Jeigu ateitų visiškai iš kito regiono bankas, (...) kuris gyventų pagal kitą ekonomikos ciklą negu Šiaurės Europa, tai suteiktų tam tikros diversifikacijos Lietuvos ekonomikai, nes kreditavimas būtų stabilesnis“, – teigė patarėjas.
Jis sako, kad trumpuoju laikotarpiu didelių pokyčių vartotojai ir įmonės dėl šio įsigijimo pajusti neturėtų.
„Banko atėjimas iš kito regiono, jis pasireikštų kur kas ilgesniam periode, kai pradėtų judėti skirtingais ciklais, skirtingais augimo greičiais Šiaurės Europa ir Vidurio, Pietų Europa“, – sakė V. Augustinavičius.
Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę pranešta, kad „OTP Bank“ pasirašė sutartį su JAV privataus kapitalo fondų valdymo bendrovės „Blackstone“ fondų konsorciumu ir „DNB Bank“ dėl „Luminor“ įsigijimo. Sandoris bus užbaigtas gavus būtinus institucijų leidimus ir įvykdžius kitas sąlygas.
Paaiškėjus, kad „OTP Bank“ veikia Rusijoje, Lietuvos bankas pareiškė, kad tai kelia pagrįstų klausimų. Anot jo, „Luminor“ įsigijimą vertins Europos Centrinis Bankas kartu su Estijos finansų rinkos priežiūros institucija, konsultuodamiesi su Lietuvos banku.
Portalas LRT skelbė, kad „OTP Bank“ turi 2 mln. klientų Rusijoje, kur teikia mažmeninės bankininkystės paslaugas.
Naujausi komentarai