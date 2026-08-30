Prie dronų gamintojų – grėsminga žinutė

Socialiniuose tinkluose plinta Vilniuje filmuoti vaizdai, kuriuose matyti prie dronus gaminančios įmonės „RSI Europe“ pastato padėti keli laidotuvių vainikai. Šalia jų – ir juoda juostele perrišta įmonės vadovo Tomo Milašausko nuotrauka. Jis pats sveikas ir gyvas.
„Neišsigandome. Tai yra įprastiniai bauginimai, provokacijos, įprastiniai rusų veikimo metodai. Mūsų reakcija yra visiškai normali – dirbame toliau, nereaguojame, nesiblaškome, nes jų tikslas ir yra išblaškyti ir nukreipti dėmesį ten, kur jo nereikėtų kreipti“, – telefonu LNK Žinioms komentavo „RSI Europe“ vadovas Tomas Milašauskas.
Konkrečiai tokia provokacija prieš įmonę surengta pirmą kartą, tačiau vadovas neslepia, kad įmonei bandoma kenkti jau ne vienerius metus, vykdomos ir kibernetinės atakos. Apie galimus išpuolius karinę įrangą gaminančias įmones valdžia įspėjo jau anksčiau.
„Manau, būtent ta stebėsena ir tos priemonės, kurios buvo įdiegtos po mūsų diskusijų, ir lėmė tai, kad pavyko sulaikyti tuos žmones, kurie tai vykdė. Tai yra geras rezultatas ir to bendradarbiavimo pasekmė“, – teigė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
Operatyviai reagavusi policija sulaikė vieną įtariamąjį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. LNK šaltinių duomenimis, vyras – ukrainietis, o jį vainikus atnešti neva pasamdė baltarusis.
Mūsų reakcija yra visiškai normali – dirbame toliau, nereaguojame, nesiblaškome, nes jų tikslas ir yra išblaškyti ir nukreipti dėmesį ten, kur jo nereikėtų kreipti.
Beveik tuo pačiu metu vainikai su nuotraukomis padėti ir Čekijoje, prie įmonės CSG biuro. Ten šalia vainikų – vieno iš vadovų Davido Chouro nuotrauka. „RSI Europe“ tiekia Ukrainai pirmojo asmens vaizdo dronus ir nuotolinio sprogdinimo sistemas, o CSG gamina šaudmenis ir karinę įrangą. Policija tiria, ar įvykiai susiję.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Aš manau, kad tokių atvejų gali daugėti ir daugėja. Čia praktiškai tik pradžia. Tie perspėjimai yra gana rimti ir, manau, turime būti labai budrūs, nors šiuo metu mūsų infrastruktūros objektų apsauga yra sustiprinta“, – kalbėjo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas.
Nufilmuoti vainikai jau pirmosiomis valandomis pradėti platinti socialiniuose tinkluose ir „Telegram“ kanaluose. Taip įprastai veikia Rusijos tarnybos.
Šalia platinamos medžiagos kartojami teiginiai apie neva NATO Ukrainos rankomis vykdomą karą prieš Rusiją, o Ukrainą remiančios Europos įmonės kaltinamos pelnymusi iš karo.
„Be abejo, visos įmonės, kurios padeda Ukrainai, kurių produkcija keliauja į Ukrainą, yra Rusijos specialiųjų tarnybų taikinys. Šiuo atveju kol kas pasirinktas toks bauginimo, perspėjimo kelias“, – pažymėjo buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas.
Pastaruoju metu incidentų Europoje netrūksta, pavyzdžiui, netoli Vokietijos oro uosto sprogo dronas, Estijoje nugriaudėjo sprogimas ginkluotės gamykloje.
„Tie bandymai, apie kuriuos girdėjote Slovakijoje, sukelti gaisrą įmonėje, kuri gamina dronus, taip pat ir Estijoje šią savaitę buvo incidentas. Tokia aplinka mūsų regione tikrai nėra rami. Turbūt visi suprantame, kas už to stovi – tai Rusijos veiksmai destabilizuoti padėtį ir kelti paniką“, – aiškino V. Vitkauskas.
Prieš dvejus metus dar būdamas nepilnametis Ukrainos pilietis IKEA parduotuvėje Vilniuje paliko sprogmenį su laikmačiu. Naktį aktyvuotas sprogmuo sukėlė didelį gaisrą.
Nors tąkart paspruko, netrukus buvo sučiuptas autobuse pakeliui į Latviją. Panašų nusikaltimą planavo įvykdyti ir Rygoje.
Vaikinas dirbo Rusijos specialiosioms tarnyboms, kurios jį apmokė rengti diversijas.
„Turėjome atvejį Šiauliuose, kai buvo pasamdyti Pietų Amerikos gyventojai, irgi labai panašiu būdu – per socialinius tinklus. Bet ten jau buvo dar rimtesnis atvejis, nes buvo bandymas sprogdinti įmonės objektą, teritoriją, pastatus“, – priminė L. Kasčiūnas.
Taip pat Lietuvoje išaiškinta tarptautinė padegamųjų siuntų operacija, kai iš Vilniaus per DHL ir DPD sistemas į kitas Europos valstybes buvo išsiųsti savadarbiai padegamieji užtaisai.
„Čia yra provokacija ne tik, sakykime, dėl karo Ukrainoje, bet taip pat bandoma sėti nepasitikėjimą valdžia, susilpninti ją, parodyti, kad Lietuvos valstybė yra per silpna. Čia yra platus, aiškus įvairių provokacijų spektras“, – pabrėžė R. Motuzas.
Atidūs turėtų būti ir nepilnamečių tėvai. Priešiškų valstybių veikėjai socialiniuose tinkluose ir susirašinėjimo platformose gali siūlyti lengvai užsidirbti fotografuojant objektus, piešiant grafičius, perduodant ar paliekant siuntas su sprogmenimis.
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