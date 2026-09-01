Prisijungia prie informavimo kampanijos prieš sukčius „Padėk ragelį“

Skelbiama, kad informacija, kaip apsisaugoti nuo sukčių pinklių, gyventojus pasieks per „LP Express“ paštomatų ekranus, Lietuvos pašto socialinių tinklų kanalus ir skrajutes Lietuvos pašto skyriuose.
Kampanijos „Padėk ragelį“ tikslas yra padėti gyventojams atpažinti dažniausiai pasitaikančias apgaules, laiku sustabdyti sukčių spaudimą ir apsaugoti savo pinigus bei asmens duomenis.
Lietuvos pašto teigimu, sukčiavimo atvejų Lietuvoje vis dar daug, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų, kaip pasiekti žmones ir išvilioti jų pinigus ar jautrius duomenis. Todėl svarbu apie dažniausiai pasitaikančias grėsmes kalbėti kuo plačiau ir žmones pasiekti ten, kur jie lankosi kasdien.
„Lietuvos paštas kasdien pasiekia šimtus tūkstančių žmonių, kurie naudojasi paštomatais, lankosi pašto skyriuose, seka mūsų socialinius tinklus. Todėl norime savo kanalus išnaudoti ne tik informuodami apie pašto paslaugas, bet ir primindami, kaip atpažinti sukčių siunčiamą žinutes ir kitus bandymus išvilioti pinigus“, – sako Lietuvos pašto Verslo atsparumo departamento vadovė Monika Sernovaitė.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prevencijos poskyrio vyresnioji tyrėja Olga Klimenko akcentuoja, kad kuo daugiau gyventojų pasieks patikima ir aiški informacija apie sukčiavimo būdus, tuo daugiau žmonių galės atpažinti nusikaltėlių bandymus ir išvengti finansinių bei emocinių nuostolių
„Ši partnerystė – dar vienas svarbus žingsnis stiprinant gyventojų atsparumą sukčiavimui ir primenant paprastą taisyklę: jei kyla abejonių – padėk ragelį ir patikrink informaciją“, – pranešime cituojama ji.
Lietuvos paštą Baltijos šalyse sudaro 163 pašto skyriai, beveik 1,5 tūkst. paštomatų, paslaugas teikia ir 465 mobilieji laiškininkai.
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