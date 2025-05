Pristatoma „Vasaros loto“: pasiimk kartu arba žaisk internetu

Baidarės, laužai ir braškės iš sodo – maždaug taip atrodo pasisekusi lietuviška vasara. Pagrindiniai jos atributai pavaizduoti ir naujoje, riboto leidimo momentinėje loterijoje „Vasaros loto“. Be to, pirmą kartą kartu su popieriniu bilietu pasirodo ir to paties pavadinimo internetinis žaidimas.