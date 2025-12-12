 Registrų centras paskelbė, kiek šiemet išregistravo neveikiančių įmonių

2025-12-12 18:01
BNS inf.

Registrų centras šiais metais iš Juridinių asmenų registro išregistravo apie 10 tūkst. neveikiančių įmonių.

Registrų centras paskelbė, kiek šiemet išregistravo neveikiančių įmonių / I. Gelūno / BNS nuotr.

Nuo 2020 metų išregistruota apie 82 tūkst. neveikiančių ir privalomų duomenų bei dokumentų neteikiančių juridinių asmenų, pranešė Registrų centras.

Nuo 2024 metų rugsėjo įsigaliojo Civilinio kodekso pakeitimai, numatantys, kad įmonių likvidatorius procedūras turi užbaigti ir registro išregistruoti per vienerius metus nuo šio statuso įregistravimo.

Nepraėjus terminui įmonė gali paprašyti pratęsti terminą metams. Jeigu likvidatorius neužbaigia likvidavimo procedūrų ir juridinio asmens neišregistruoja, tą padaro Registrų centras.

Sausio mėnesį išregistruota apie 9 tūkst. juridinių asmenų, o rugsėjį  -– dar 400. Šiuo metu per mėnesį atsiranda maždaug po 40-50 naujų įmonių, kurios likviduojamos daugiau nei metus ir neprašo termino pratęsti. Tokios įmonės taip pat išregistruojamos.

Šiuo metu Juridinių asmenų registre yra apie 230 tūkst. įmonių.

