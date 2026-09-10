Registrų centrui pradeda vadovauti Vytautas Bitinas

V. Bitinas keičia laikinai Registrų centrui vadovavusį Prevencijos departamento vadovą Giedrių Cininą.
BNS liepą remdamasis šaltiniais rašė, kad V. Bitinas laimėjo Registrų centro vadovo konkursą. Rugpjūtį Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė, kad jis paskirtas Registrų centro vadovu ir darbą pradės rugsėjo 10-ąją.
50-metis V. Bitinas turi daugiau kaip 20 metų vadovavimo ir technologijų valdymo patirties, šiuo metu jis dirba „Regitros“ ir LTG kompetencijų centro valdybose, rodo Registrų centro duomenys.
Iki 2022 metų rudens jis buvo dujų perdavimo sistemos operatorės „Amber Grid“ valdybos pirmininkas ir energetikos grupės „Epso-G“ strategijos ir plėtros direktorius, dar anksčiau – Lietuvos pašto Verslo ir technologijų plėtros padalinio, Strategijos ir plėtros departamento vadovas.
V. Bitinas yra dirbęs konsultacijų bendrovėje „Ernst & Young“, tuometinėje „Lietuvos energijoje“ (dabar „Ignitis grupė“), kur buvo atsakingas už Visagino atominės elektrinės bei išmanaus elektros skirstymo tinklo projektus, vadovavo IT bendrovės „BlueBridge“ verslo plėtros padaliniui.
Kaip rašė BNS, Registrų centro vadovo konkursas paskelbtas gegužę, po to, kai viešai paskelbus apie didelę duomenų vagystę iš pareigų pasitraukė Adrijus Jusas.
Skelbta, kad Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą. Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vyko per iš užsienio „nulaužtas“ Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
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