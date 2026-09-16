„Revolut“ patvirtino informaciją apie klientų duomenų nutekėjimą

Pasak gerai informuoto šaltinio, ataka paveikė 680 „Revolut“ klientų keliose Europos šalyse. „Revolut“ teigė, kad bendrovės sistemos ir klientų lėšos „nenukentėjo“.
Remiantis ankstesniais žiniasklaidos pranešimais, per sukčiavimo ataką, kurios metu neteisėtai veikianti trečioji šalis pasinaudojo teisėtu valdžios institucijos el. pašto domenu, buvo atskleista „riboto skaičiaus“ klientų konfidenciali informacija.
„Revolut“ teigė, kad „neseniai nustatė įmantrų sukčiavimo atvejį, susijusį su tapatybės pasisavinimu, kai neteisėta trečioji šalis, naudodama teisėtą vyriausybinės agentūros domeno elektroninio pašto adresą, pateikė apgaulingų prašymų suteikti informacijos“.
„Aptikę šį atvejį, mes nedelsdami užblokavome adresą ir įspėjome atitinkamą vyriausybinę agentūrą, taip pat teisėsaugos institucijas, duomenų apsaugos ir finansų priežiūros institucijas“, – teigiama pranešime.
„Mes tiesiogiai susisiekėme su nedideliu skaičiumi nukentėjusių asmenų, kad juos informuotume ir suteiktume pagalbą“, – savo pareiškime pridūrė bendrovė.
Didžiosios Britanijos duomenų apsaugos priežiūros institucija ICO patvirtino naujienų agentūrai AFP gavusi pranešimą apie šį pažeidimą ir dabar ji „vertina pateiktą informaciją“.
Skelbiama, kad paviešinti duomenys apėmė klientų tapatybės ir kontaktinius duomenis, pavyzdžiui, gimimo datą, pašto adresus, el. pašto adresus ir telefono numerius. Sukčiai taip pat gavo prieigą prie tapatybės dokumentų, tokių kaip pasai ir vairuotojo pažymėjimai, ir galbūt taip pat matė tapatybės patvirtinimo asmenukes, sąskaitų išrašus bei sandorių istoriją.
Laikraštis „Financial Times“ pranešė susisiekęs su įsilaužėliais, prisiėmusiais atsakomybę už šį incidentą. Teigiama, kad jie kelis mėnesius, prisidengdami netikra tapatybe, susirašinėjo elektroniniu paštu su banku ir, kaip įtariama, taikėsi į klientus, turinčius daug kriptovaliutos, ypač Šveicarijoje ir Prancūzijoje.
Naujausi komentarai