„Rheinmetall“ Rūdninkų poligone statys stovyklą Vokietijos kariams: kaina įspūdinga

Vokietijos federalinės Bundesvero infrastruktūros, aplinkos apsaugos ir paslaugų tarnybos (BAIUDBw) šių metų trečiąjį ketvirtį gautu užsakymu įmonė pagal Vokietijos ginkluotųjų pajėgų rangovų papildymo programą II iki 2027-ųjų rugpjūčio įrengs stovyklą, skirtą iki 2 tūkst. karių, ji bus pagrindinė projekto rangovė, pranešė „Rheinmetall“.
Jos teigimu, baigus statybas bendrovė bus atsakinga už patalpų ir įrenginių valdymą, priežiūrą, įskaitant skalbimo paslaugas ir maitinimą.
Kaip nurodė bendrovė, modulinės stovyklos užsakymo vertė siekia 250 mln. eurų, o jos metinė priežiūra – dar 40 mln. eurų kasmet.
„Rheinmetall“ nenurodo konkrečios stovyklos vietos, o Krašto apsaugos ministerija (KAM) BNS patvirtino, jog ji iškils Rūdninkų poligone, kur šiuo metu Vokietijos kariams statomas karinis miestelis.
Minėta programa suteikia apgyvendinimą kariams jų dislokavimo ir budėjimo metu, vykdant tarptautinį krizių valdymą ir nacionalinę bei kolektyvinę gynybą, neatsižvelgiant į klimato, geografines ir geologines sąlygas.
Pasak pranešimo, pagal šią programą statomai modulinei infrastruktūrai taikoma preliminari sutartis – nuo gamybos iki transportavimo, statybos ir eksploatavimo iki išmontavimo.
„Šiuo atveju sutartis buvo panaudota siekiant padėti Bundesverui vykdyti savo misiją Lietuvoje (...). Suteikdamas privačiam sektoriui galimybę sukurti tokią infrastruktūrą Bundesveras gali taupyti savo išteklius ir juos laikyti prieinamus didelės grėsmės situacijose“, – rašoma pranešime.
„Rheinmetall“ šiuo metu stato kelių šimtų milijonų eurų vertės artilerijos šaudmenų gamyklą Radviliškio rajone, šalia Baisogalos. Manoma, kad ji turėtų pradėti veikti apie 2027 metų vidurį.
Be to, Lietuva derasi su „Rheinmetall“ dėl maždaug 400 mln. eurų vertės 155 mm artilerijos sviedinių užtaisų kompetencijų centro statybų – pasak agentūros „Investuok Lietuvoje“ vadovo Elijaus Čivilio, derybos vyksta sunkiai, nes su koncernu norima susitarti, kad projektas atlieptų valstybės interesus.
BNS rašė, kad Rūdninkų kariniame poligone iškils ir apie 40 mln. eurų vertės nauja stovykla, skirta atvykstantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu. Planuojama, kad joje galės apsistoti per 1 tūkst. karių, o projektą numatyta užbaigti 2028 metų pirmąjį pusmetį.
Kaip skelbė BNS, Berlynas iki 2027-ųjų pabaigos Lietuvoje planuoja dislokuoti apie 5 tūkst. karių brigadą, didžioji dalis jos įsikurs Rūdninkų poligone. Rukloje, Jonavos rajone, Vokietija be kovinių ketina dislokuoti inžinerinius, žvalgybinius dalinius.
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