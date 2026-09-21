„RSI Europe“ vadovas: dėl dronų gamyklos gyventojams neigiamų pokyčių nebus

„Gyventojams tikrai (nieko – ELTA) nesikeis, galbūt atsiras daugiau asfaltuotų kelių, atsiras 40 papildomų darbuotojų, kurie arba iš vietinių apylinkių, arba iš Panevėžio miesto važinės, tai galbūt šiek tiek aktyvumas padidės, bet tuo pačiu atsiras ir darbo galimybės arti namų. Atsiranda ir tam tikri pliusai, ir tam tikros gyvenimo korekcijos“, – LRT radijui pirmadienį sakė T. Milašauskas.
R. Milašausko teigimu, šiuo metu „RSI Europe“ jau turi 180 darbuotojų.
„RSI Europe“ gamyklos statybas planuoja pradėti kitąmet, jas užbaigti iki 2027 m. pabaigos.
Tokiu būdu bendrovė, jau turinti vieną gamyklą Vilniuje, šalyje per metus ir toliau ketina iš viso pagaminti apie 120 tūkst. dronų ir kitų pažangių gynybos sistemų, Lietuvoje gaminti didesnę dalį joms reikalingų dalių.
Anot T. Milašausko, laisvą sklypą gamyklai bendrovė rinkosi iš valstybės valstybės pasiūlytų sklypų, kriterijai buvo sklypo dydis, pakankamos apsaugos zonos, infrastruktūros prieiga.
Jo teigimu, tokiu būdu pasirinktas sklypas šalia rajone esančio Upytės kaimelio.
Tuo metu žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pažymėjo, kad, nepaisant to, jog sklypas priklauso ministerijos valdomai veislininkystės įmonei „Genetiniai ištekliai“, apie investiciją šioje vietoje jis nebuvo informuotas.
„Stebina tas, kad antrą kartą lipame ant to paties grėblio, prisimenant visą „Rheinmetall“ gamyklos procesą, sklypų paėmimą, viešinimą. Turbūt ta vieta turi savybę, (…) kad tie procesai kartojasi ir turbūt yra tam tikros logikos dėl vietos parinkimo, dėl oro gynybos, (…) bet tikrai norėtųsi, kad ne iš viešosios erdvės sužinotume apie tokius projektus“, – LRT radijui sakė ministras.
„Mūsų įmonės, „Genetinių išteklių“, veiklos tęstinumas yra labai svarbus ir šioje vietoje paruošiamieji darbai jau galėjo būti, nes tai visgi yra gyvi gyvūnai, kuriems reikia ir tam tikros erdvės, ir vietos, ir pašaru pasirūpinti“, – tikino K. Mažeika.
Jo teigimu, šiuo metu naujos vietos gamyklai ieškoti būtų netikslinga, bus koncentruojamasi į „Genetinių išteklių“ veiklos tęstinumą.
Vyriausybė dar 2024 m. lapkritį investuotojams užrezervavo tris didelius sklypus Panevėžio rajone.
Kaip skelbė ELTA, praėjusią savaitę Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) su „RSI Europe“ pasirašė stambaus investicinio projekto sutartį.
Gamykla Panevėžio rajone turėtų sukurti iki 40 naujų darbo vietų, iš kurių apie 35 proc. – aukštos kvalifikacijos inžinerijos ir technikos specialistams.
Sutartis su „RSI Europe“ yra dešimtoji ministerijos šiemet pasirašyta stambaus projekto investicijų sutartis.
Iki šios sutarties per visą laikotarpį ministerija buvo sudariusi 31 tokią sutartį, kuriose numatyta investuoti iš viso 2,456 mlrd. eurų ir sukurti 6,46 tūkst. naujų darbo vietų.
(be temos)