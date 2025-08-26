Ruginienė išsakė savo viziją dėl Regionų ministerijos

Pasak jos, ši ministerija galiausiai būtų stiprus savivaldos funkcijų koordinavimo centras.
„Pradžiai, bent jau mano tokia pozicija, kad reikia susitarti, kokį tikslą turi atliepti Regionų ministerija. Mano požiūriu, tai turėtų būti kažkoks stiprus koordinacinis centras, kuris koordinuotų funkcijas, kurias atlieka skirtingos ministerijos, susijusias su savivaldybėm“, – antradienį Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje teigė I. Ruginienė.
„Pradėčiau nuo tam tikro padalinio prie Vyriausybės kanceliarijos“, – pridūrė ji.
Pasak I. Ruginienės, jeigu būtų sutarta, ką toks padalinys daro ir kaip daro, tada, jos teigimu, jis galėtų virsti ministerija.
„Galbūt, visiškai matyčiau tokį natūralų virtimą į Regionų ministeriją“, – teigė I. Ruginienė.
„Tas procesas (dėl Regionų ministerijos kūrimo – BNS), kuris buvo dabar, man nepatinka, nes ministerijos nusikratė beleko. Ir tai nesusiję su esminiu tikslu. Gal pradėkime nuo mažiuko, bet siekimo tikslo, kurį matome“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Kaip skelbė BNS, Regionų ministerijos steigimo idėją pernai rugsėjo viduryje vykusiame Regionų forume pasiūlė pats prezidentas Gitanas Nausėda. Dabar jis sako, kad esantis atviras pasiūlymams atidėti Regionų ministerijos steigimą.
Planus įsteigi naują ministeriją turėjo atsistatydinusi Gintauto Palucko Vyriausybė, ji ketino Regionų ministeriją įkurti iki 2026 metų vidurio.
Ši institucija turėjo būti atsakinga už regionų plėtros užtikrinimą, gyvenimo kokybės juose gerinimą ir didesnį savivaldos savarankiškumą.
