Šakalienė: tokie tiekėjai turėtų būti įtraukiami į „juodąjį“ sąrašą

Ji sako, kad net ir nustačius „Fegdos“ padarytus defektus, pastaroji vėliau laimėjo kitus konkursus.
„Klausimai, kuriuos taip pat spręsime, yra dėl tokių įmonių pasirinkimo, nes vienas iš svarbių klausimų yra kodėl, kai buvo nustatyta, kad šios įmonės darbe buvo rimtų defektų (...) nepaisant to, 2024 rugsėjį vadovaujant kitam mano kolegai, ministrui Laurynui Kasčiūnui, buvo pasirašytos dar papildomos sutartys su ta pačia įmone“, – Seimo Antikorupcijos komisijos posėdyje trečiadienį teigė D. Šakalienė.
„Kaip ir pirmo konkurso metu, taip ir antrųjų šitų konkursų metu, mažiausios kainos kriterijus buvo pagrindinis“, – pridūrė ji.
Pasak ministrės, tokie tiekėjai turėtų būti įtraukiami į „juodąjį“ sąrašą.
„Vienas iš principų, kurį norėčiau įvesti, kad turėtume „baltuosius“ ir „juoduosius“ tiekėjų sąrašus, (...) kad tuomet, kai tiekėjas jau padarė tam tikrų defektų, tai galėtų būti įvesta kaip atitinkamas koeficientas vertinant kitus pirkimus. Šiuo metu tariamės su teisininkais, kaip būtų galima tai įtvirtinti“, – sakė D. Šakalienė.
Ji sakė, kad dėl nustatytų defektų tiesiant kelią bendraujama su „Fegda“, įmonė infrastruktūrą turės sutvarkyti „iš esmės“.
„Jau turėjome du susitikimus su „Fegda“, rimtai išsakėme poziciją tiesiai šviesiai, kad jokie kosmetiniai defektų taisymai nėra priimtini. Kariuomenė keliu negali naudotis, tai kritiškai svarbus klausimas ir turi būti sutvarkytas iš esmės“, – sakė D. Šakalienė.
Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Korupcijos prevencijos ir tyrimų skyriaus viršininkas Rimantas Raudeliūnas teigė, kad dėl šios situacijos yra pradėtas vidinis tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kaip buvo priimti kelio darbai, ką vertino juos priėmusi komisija.
Be to, ministerijos atstovai patvirtino, kad dėl situacijos KAM gavo Specialiųjų tyrimų tarnybos reikalavimą dėl dokumentų pateikimo – tai įpareigota padaryti trečiadienį.
Infrastruktūros valdymo agentūros direktorius Giedrius Vanagas pažymėjo, kad bendrai Rūdninkuose nutiesta apie 30 kilometrų kelio, iš jų „Fegda“ nutiesė du kelius, kurių ilgis siekia 6,5 kilometro. Su šia įmone pasirašytos dar dvi sutartys dėl 1,5 ir 4,5 kilometro nutiesimo. Likusius kelius tiesė bendrovė „Gevalda“.
Portalas „Delfi“ skelbė, kad kelyje pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš bendrovės nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu remontuojamas.
Anot „Delfi“, gelžbetonio keliui į Šalčininkų rajone esantį poligoną statybos konkursą laimėjusi „Fegda“ darbus už 6,45 mln. eurų atliko 2023 metais.
