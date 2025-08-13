Savickas žada atsižvelgti į STT pastabas dėl ILTE: visus tuos dalykus tobulinsime

Tačiau jis pabrėžia, kad pats instrumentas yra naudingas ir svarbus jauniems, pradedantiems verslams,
„Pas tikslas, kuris yra suformuotas taikant šią priemonę yra užtikrinti, kad būtų kiek įmanoma prieinamos paskolos jauniems verslams, kurie tik pradeda savo veiklą ir šia prasme ši priemonė prasminga ir naudinga“, – žurnalistams trečiadienį sakė L. Savickas.
Anot jo, šią priemonę numatoma tęsti, tačiau bus siekiama įsiklausyti į keliamus klausimus ir valdyti rizikas.
„Esame pasiruošę bendradarbiauti, vertinti teikiamus pasiūlymus, jei reikia, suteikti siūlymus, kaip tobulinti šios priemonės administravimą“, – sakė ministras.
„Mes reaguodami esame jau padarę tam tikrus sprendimus ir kitus taip pat ruošiame, kas ypač susiję su rizikos vertinimu, kad įmonės būtų vertinamos ne tik per juridinių asmenų sąsają, bet ir fizinių asmenų sąsajas ir visus tuos dalykus tobulinsime“, – pridūrė L. Savickas.
STT praėjusią savaitę konstatavo, kad „Startuok“ schema nėra skaidri. Pasak tarnybos, ILTE turi pernelyg didelę laisvę nustatydama paskolų sąlygas, jas apibrėžiantys dokumentai nėra vieši, nėra aiškios išorės kontrolės.
STT taip pat atkreipė dėmesį, kad šiemet viena įmonė gavo didesnę nei 500 tūkst. eurų paskolą, nors 2024 metais ji patyrė nuostolį, o jos kredito rizika įvertinta kaip aukščiausia, tuo metu kita įmonė, įkurta šiais metais, gavo daugiau nei 1,3 mln. eurų paskolą, nepaisant to, kad turi tik vieną darbuotoją.
ILTE vadovas Dainius Vilčinskas šią savaitę pripažino, kad dalis pagal „Startuok“ schemą rizikingoms jaunoms įmonėms suteiktų paskolų nebus grąžinta.
