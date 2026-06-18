Savivaldybių įmonių pelnas pernai augo 66 proc., sumokėta 13 mln. eurų dividendų

Tuo metu įmonių grynasis pelnas pernai augo 66 proc. iki 114,1 mln. eurų, skelbia Valdymo koordinavimo centras (VKC).
„Praėję metai SVĮ portfelio įmonėms buvo rekordiniai, buvo pagerinti visi pagrindiniai pelningumo rodikliai“, – rezultatų pristatyme ketvirtadienį teigė VKC projektų vadovas Matas Sosnovskis.
„Dividendai plikais skaičiais per metus sumažėjo septyniais milijonais, kas yra pakankamai reikšminga suma, tačiau pelno dalis, kuri yra skiriama kiekvienais metais dividendams, pastaraisiais metais išlieka stabili“, – pažymėjo jis.
Bendras įmonių pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) pernai augo 27 proc. ir viršijo 300 mln. eurų. Tuo metu nuostolingai veikė 44 įmonės – tai buvo mažiausias nuostolingai dirbusių įmonių skaičius per penkerius metus.
Kaip teigė VKC atstovas, sėkmingą rezultatą lėmė visų sektorių įmonės, tačiau didžiausią dalį – beveik 70 proc. viso augimo – sudarė šilumos įmonės.
„Tokį sėkmingą šilumos tinklų sektoriaus įmonių rezultatą lėmė normalizavusios žaliavų kainos, dėl kurių sumažėjo pajamų ir paslaugų savikainos santykis, taip pat padidėję patiektos šilumos kiekiai ir galiausiai sėkmingi įmonių rezultatai“, – aiškino M. Sosnovskis.
Tarp geriausius rezultatus pasiekusių šio sektoriaus įmonių buvo „Miesto gijos“, „Kauno energija“, Alytaus šilumos tinklai ir „Panevėžio energija“.
VKC duomenimis, šiuo metu veikia 217 SVĮ 59-iose iš 60 Lietuvos savivaldybių, jose dirba šiek tiek daugiau nei 21 tūkst. darbuotojų.
Visos įmonės valdo 4,3 mlrd. eurų turto – pusę viso turto finansuoja nuosavas kapitalas, įsipareigojimai siekia 20 proc., iš kurių finansinė skola sudaro 10 proc.
„SVĮ portfelio augimą, apie kurį indikuoja ir praėjusius metus rekordinis aukštumas pasiekęs ir 1,5 mlrd. eurų perkopęs pardavimo pajamos, lemia ne skolinimasis, o reinvestuojamas įmonių pelnas“, – teigė M. Sosnovskis.
Pernai veiklą sustabdė arba buvo reorganizuotos trys SVĮ įmonės.
Valstybės valdomų įmonių pelnas pernai mažėjo 19 proc., finansinė grąža nekito
Valstybės valdomos įmonės (VVĮ) 2025 metais uždirbo 439,8 mln. eurų bendro grynojo pelno – 18,8 proc. mažiau nei prieš metus, jos valstybei sumokėjo 230,9 mln. eurų dividendų, pelno įmokų bei kitų mokesčių – ši finansinė grąža iš esmės nekito nuo 2022 metų, ketvirtadienį skelbia Valdymo koordinavimo centras (VKC).
VVĮ pernai į valstybės biudžetą sumokėtų dividendų ir pelno įmokų suma siekė 187,4 mln. eurų, netipinių mokesčių – 43,4 mln. eurų.
Didžiausius dividendus valstybei pernai išmokėjo „Ignitis grupė“ – 74,2 mln. eurų, „Lietuvos geležinkeliai“ – 25,6 mln. eurų, Valstybinių miškų urėdija – 24,1 mln. eurų ir Klaipėdos jūrų uosto direkcija – 18,1 mln. eurų.
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