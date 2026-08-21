Ši šalis išlieka populiariausia lietuvių kelionių kryptimi – susidomėjimas ja neslūgsta ir rudenį

„Turkija rudenį lietuviams itin patraukli dėl švelnesnio oro – didžiausi karščiai jau būna atslūgę, o saulėti orai ir šilta jūra vis dar leidžia pratęsti vasaros poilsį. Šiuo metų laiku atsiranda ir daugiau galimybių pažinti šalį, aplankyti kultūros objektus ar išbandyti aktyvesnį poilsį nardant ar keliaujant dviračiais“, – sakė „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštuolytė.
Turkija išlieka saugi kryptis keliautojams
Nepaisant besikeičiančios geopolitinės situacijos, Turkija išlieka saugi atostogų kryptis. Šalies kultūros ir turizmo ministerijos duomenimis, per pirmąjį 2026 m. pusmetį šalyje apsilankė 25,8 mln. užsienio turistų, o pajamos iš turizmo siekė 25,8 mlrd. JAV dolerių ir išliko panašios kaip tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Nors įtampa Artimuosiuose Rytuose paveikė skrydžių srautus šiame regione, Turkijos oro erdvė per šį laikotarpį nebuvo uždaryta ir skrydžiai buvo vykdomi kaip įprasta. Tai leido Turkijai išlaikyti stabilias turizmo apimtis ir išlikti patrauklia kryptimi keliautojams.
Iš Lietuvos šią šalį galima pasiekti tiesioginiais skrydžiais. Daugiausia keliaujama kelionių organizatorių siūlomais užsakomaisiais skrydžiais į Turkijos Rivjerą ir Egėjo jūros pakrantes, o į Stambulą skraidina „Turkish Airlines“ oro linijos.
Rudenį atsiveria kita Turkijos pusė
Norintiems pratęsti vasarą, vienu patraukliausių pasirinkimų, anot I. Aukštuolytės, išlieka Turkijos Rivjera ir jos perlas – Antalija. Rudenį čia netrūksta saulėtų dienų, o Viduržemio jūra išlieka šilta, todėl pajūrio poilsį galima derinti su aktyvesniu laisvalaikiu regionui pažinti.
Kitokius rudens įspūdžius siūlo Egėjo pakrantė. Kurorte Muhloje keliautojai lanko populiarias vietoves kaip Fetija, o populiariausia vieta atostogoms tebėra Bodrumas – kurortinis miestelis, dažnai vadinamas turkiškuoju Sen Tropezu. Per pastarąjį dešimtmetį Bodrumas tapo pasaulinio lygio kurortu, siūlo ne tik puikų klimatą ir įspūdingą gamtą, bet ir aukšto lygio paslaugas. Nuo rugsėjo šį kurortą bus galima patogiai pasiekti tiesioginiu skrydžiu iš Lietuvos.
Visai kitokią Turkijos pusę galima pažinti Kapadokijoje. Rudenį švelnesnė temperatūra palanki pasigrožėti išskirtiniu regiono kraštovaizdžiu, kuris garsėja slėniais, uolų dariniais ir požeminiais miestais. Vienu iš Kapadokijos simbolių tapę oro balionai – tik viena iš priežasčių čia apsilankyti.
Keičiasi keliavimo po šalį būdai
I. Aukštuolytės teigimu, Turkijos turizmo pasiūla pamažu keičiasi kartu su pačių keliautojų įpročiais. Šalia tradicinio poilsio kurortuose vis daugiau dėmesio skiriama aktyviam ir pažintiniam turizmui.
Vienas pavyzdžių – dviračių maršrutų plėtra skirtinguose šalies regionuose. Ši kelionių forma jau nebėra vien su sportu siejama veikla – ji tampa vis populiaresniu būdu pažinti vietoves ir patirti autentiškų įspūdžių. Turkijos dviračių maršrutai pritaikyti įvairaus pasirengimo dviratininkams, o rudenį, atvėsus orams, dviračiu galima patirti autentiškų įspūdžių: atrasti vietos bendruomenes, regioninę virtuvę, gamtos kraštovaizdžius ir archeologinį paveldą.
Dėl nuolatinių vėjų Alacati miestelis yra ideali vieta burlenčių ir jėgos aitvarų sporto mėgėjams, o netoliese esanti Urla bangų nuvargintus poilsiautojus kviečia leistis į gastronominę kelionę po „Michelin“ žvaigždutėmis įvertintus restoranus.
Turkija taip pat kviečia atrasti kultūros paveldą kitaip. Trečius metus vykstanti iniciatyva „Naktiniai muziejai“ siūlo vakarais aplankyti 20 muziejų ir grasių archeologinių vietovių visoje šalyje. Pernai ji pritraukė daugiau nei 1 mln. lankytojų, o šiemet tęsis iki spalio 1 d., todėl ir keliaujantys rudenį galės pasimėgauti ypatinga atmosfera.
Kitų metų atostogas planuoja jau dabar
Kaip pastebi I. Aukštuolytė, Turkijos viešbučiai jau skelbia pasiūlymus kitų metų vasaros ir rudens sezonams, o lietuviai atostogomis taip pat pradeda rūpintis vis anksčiau.
„Jei keliautojui svarbus konkretus viešbutis ar kelionės data, atostogomis verta pradėti rūpintis anksčiau. Tai ypač aktualu šeimoms, kurios keliones derina prie vaikų atostogų ar kitų konkrečių laikotarpių. Didėjant paklausai, pirmiausia užsipildo populiariausi viešbučiai ir patogiausios datos, todėl ilgiau laukiant pasirinkimas palaipsniui mažėja. Ankstyvas planavimas suteikia daugiau galimybių rinktis, padeda rasti tinkamesnį pasiūlymą ir ramiau susidėlioti visą kelionę“, – sakė I. Aukštuolytė.
Anot jos, ankstyva rezervacija nereiškia, kad visą kelionės kainą reikia padengti iš karto. Dažniausiai sumokamas avansas, o likusi didžioji dalis – likus 21 dienai iki kelionės. Taip atostogas galima suplanuoti ir norimą viešbutį bei datą užsitikrinti gerokai iš anksto.
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