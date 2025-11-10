„Šiaulių Brukline“ pirkėjus pasitiko technologiškai atnaujinta „Hyper Norfa“

Šiame pastate „Norfa“ pirkėjus pirmą kartą pakvietė 2002 m. Nuo to laiko ji lokacijas čia keitė tris kartus, pastarąjį kartą – 2008 m. Nuo tada parduotuvė iš esmės nebuvo atnaujinama. Ši rekonstrukcija atlikta per rekordiškai trumpą laiką – parduotuvė buvo uždaryta rugsėjo pradžioje, o iš esmės atnaujinta atidaryta spalio 23 d.
„Po rekonstrukcijos patogiau ir pirkėjui, ir darbuotojams, kurių pas mus 55, – sakė Loreta Dužinskienė, „Norfos“ regiono vadovė. – Atnaujintos grindys, sienos, apšvietimas, baldai, visa technologinė įranga: šaldytuvai, vitrinos. Jos labai svarbios, nes „Norfa“ išsiskiria tuo, kad daug produktų pirkėjas gali pasirinkti iš vitrinų, juos pasveriame ir pakuojame čia pat, pirkėjo akyse.“
Čia kulinarės gamina skaniausiai
„Tai nuo senų laikų viena mėgstamiausių parduotuvių, kurioje pasiekiama ypač didelė apyvarta, – teigė Dainius Dundulis, 160 parduotuvių Lietuvoje valdančios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos ir logistikos bendrovės „Rivona“ generalinis direktorius. – Šiauliečiai čia ypač mėgsta pirkti kulinarijos gaminius – jų šios parduotuvės kulinarijos ceche pagaminama daugiausia iš visų Lietuvoje veikiančių „Norfos“ parduotuvių cechų. Akivaizdu, kad šios Šiaulių parduotuvės kulinarės moka gaminti ir įtikti šiauliečių skoniui. Visoje Lietuvoje naudojame vienodus gaminių receptus, bet „Šiaulių Bruklino“ profesionalios kulinarės, matyt, pirkėjų vertinimu, įdeda daugiau meilės į savo gaminius.“
L. Dužinskienė patvirtina, kad Šiaulių pirkėjai ypač vertina šios „Hyper Norfos“ kulinarių sukurtus gaminius. Todėl iš esmės technologiškai atnaujintas ir išplėstas kulinarijos cechas – naujos konvekcinės ir kepimo krosnys, šaldytuvai, baldai – leis pagaminti dar daugiau šiauliečių vertinamų kokybiškų gaminių.
Po rekonstrukcijos „Šiaulių Bruklino“ „Hyper Norfoje“ asortimentas beveik nesikeis, tačiau iš esmės pasikeitė interjeras, įranga, praplėsti skyriai, kurie sulaukdavo daugiausia pirkėjų.
„Buvusią kuklią šviežių bandelių kepyklėlę pakeitė gerokai didesnė ir modernesnė, todėl dabar pirkėjai randa žymiai platesnį asortimentą šios nuolat populiarėjančios produkcijos. Beje, prie kulinarijos gaminių, ypač prieš savaitgalį, nuolat nutįsdavo eilės. Todėl ir šio skyriaus gaminių cechą, ir skyrių prekybos salėje gerokai išplėtėme – cechas aprūpintas modernia technologiškai pažangia ir našesne įranga, o prekybos salėje padaugėjo vitrinų, kad tilptų daugiau ir įvairesnės šiauliečių ypač vertinamos produkcijos“, – pasakojo D. Dundulis.
„Norfos“ parduotuvės – pirmas pasirinkimas
Pasak jo, šioje „Hyper Norfoje“ taip pat nuperkama ypač daug šviežios mėsos. Kaip ir į kitas šalies „Norfas“, čia atvežamos skerdienos puselės, kurios išpjaustomos vietoje esančiame ceche. Po rekonstrukcijos skerdienos puselių laikymo ir šaldymo, išpjaustymo patalpos taip pat gerokai išplėstos, išpjaustymo specialistai aprūpinti modernia įranga. Šviežios mėsos vitrinos didesniam pirkėjų pasirinkimui padidintos apie 30 proc.
„Mėsos išpjaustymo cechas ypač padidėjo, kaip ir šviežios mėsos vitrinų salėje. Dabar ir išpjaustytojams sukurtos žymiai geresnės darbo sąlygos, pirkėjams pateikiama daugiau produkcijos pasirinkti iš vitrinų“, – teigė „Norfos“ regiono vadovė.
Po rekonstrukcijos atnaujinti ne tik atskiri parduotuvės skyriai, bet ir visas apšvietimas, energetinis ūkis. Sumontuoti modernūs šviestuvai ne tik žymiai geriau ir jaukiau apšviečia parduotuvę, bet ir yra keliskart taupesni, o atnaujinta visa parduotuvės įranga sunaudos kelis kartus mažiau elektros energijos.
„Remdamiesi praktika ir gerąja patirtimi, šioje parduotuvėje po rekonstrukcijos įdiegėme daugiau savitarnos kasų. Matome, kad jos tampa vis populiaresnės, vis daugiau žmonių linkę jomis naudotis. Akivaizdu, kad tai lemia patogumas, galimybė greičiau apsipirkti, ypač kai krepšelyje nedaug prekių“, – pasakojo „Norfos“ vadovas.
D. Dundulis neslepia pasitenkinimo, jog daugelis apklausų patvirtina, kad ilgus metus šiauliečiai „Norfos“ parduotuves laiko pirmu pasirinkimu – čia šio tinklo parduotuvės mėgstamiausios ir pirkėjų ypač palankiai vertinamos dėl asortimento, prekių kainos ir kokybės santykio. Pasak jo, tokio palankaus vertinimo sulaukiama gal ir todėl, kad Šiauliai tapo vienu pirmųjų iš didžiųjų šalies miestų, į kurį su ypač plačiu asortimentu atėjo didžiausio formato „Hyper Norfa“.
Mieste būtina turėti didelę parduotuvę
„Įsitikinome, kad mieste būtina turėti bent vieną didelę parduotuvę su plačiu asortimentu, kuriančią palankų įvaizdį apie visą mažmeninės prekybos tinklą“, – patirtimi dalijosi „Norfos“ vadovas.
160 parduotuvių „Norfa“ tinklą valdanti bendrovė šiemet numato baigti statyti keturias naujas parduotuves, iš jų dvi – Babtuose ir Ignalinoje – jau atidarytos, o Kaune ir Palangoje, planuojama, pradės veikti iki Naujųjų metų. Šiemet pirkėjus iš viso pakvies ir aštuonios renovuotos „Norfos“, tarp kurių jau rekonstruotos pačios pirmosios, dar 1999 m., sostinės Justiniškių ir Karoliniškių gyvenamuosiuose rajonuose pradėjusios veikti „Norfos“.
2007 m. atidarytame 30 tūkst. kv. m ploto „Šiaulių Brukline“ šalia 4 500 kv. m ploto „Hyper Norfos“ parduotuvės taip pat įsikūręs didžiausias Šiaurės Lietuvoje prekybos centras „Senukai“, „N vaistinė“ ir „Gintarinė“, iš viso – apie 60 įvairių parduotuvių.
