Šiaulių valstybinė kolegija įgyvendino atsparumui grėsmėms ugdyti skirtą projektą

Šiaulių valstybinės kolegijos Informatikos ir elektros inžinerijos katedra kartu su kolegijos Studentų atstovybe ir partneriais iš Lietuvos kariuomenės, Kolpingo kolegijos, Šv. Ignaco Lojolos kolegijos, Kauno kolegijos įgyvendino studentų įsitraukimui stiprinant Lietuvos gynybos pajėgumą ir visuomenės atsparumui grėsmėms didinti skirtą projektą „Studentai prieš grėsmes“.
Atsparumo grėsmėms tema išlieka aktuali
Projektu siekta ne tik stiprinti studentų žinias apie saugų elgesį skaitmeninėje erdvėje, skatinti pilietinį sąmoningumą, bet ir plėsti jų suvokimą apie Lietuvos kariuomenės struktūrą, karjeros joje galimybes, stiprinti teigiamas studentų nuostatas privalomosios karinės tarnybos atžvilgiu, ugdyti elgesio ekstremaliųjų situacijų metu įgūdžius. Šios temos išlieka aktualios tęsiantis karui Ukrainoje, Lietuvos žmonėms tampant hibridinių grėsmių taikiniais. Priešiškų šalių jėgos gali sukurti sudėtingą ir daugiamatę grėsmę, todėl svarbu šviesti jaunus žmones, didinti jų atsparumą kibernetinėms grėsmėms, formuoti įgūdžius adekvačiai elgtis susidarius ekstremaliai situacijai, stiprinti motyvaciją būti pasirengus atlikti pareigą tėvynei.
Projektui vadovavęs Informatikos ir elektros inžinerijos katedros lektorius Donatas Daugirdas sumanymo tikslus ir veiklas apibūdino kaip sujungiančius dvi kryptis. Rengiant ir vykdant projektą dėmesys sutelktas į kibernetinio saugumo įgūdžių stiprinimą ir pilietiškumo, motyvacijos dalyvauti valstybės gynybos sistemoje ugdymą. Tarp įgyvendintų veiklų – Šiaulių valstybinėje kolegijoje ir virtualaus bendradarbiavimo platformoje vykę praktiniai kibernetinio saugumo mokymai, kibernetinio saugumo skaitmeninio pilietiškumo užsiėmimai, paskaitos ir pristatymai apie Lietuvos kariuomenę ir privalomąją karinę tarnybą, neformalioje erdvėje organizuotos dirbtuvės, skirtos privalomosios karinės tarnybos įvaizdžiui gerinti, edukacinis užsiėmimas, nukreiptas į pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Projektas neabejotinai sustiprino studentų pilietiškumo, skaitmeninio saugumo, technologines, kritinio mąstymo, komandinio darbo kompetencijas.
Užsiėmimuose ugdytas pasirengimas veikti
Susitikimuose su Lietuvos kariuomenės atstovais studentai diskutavo apie tai, kas yra saugumas, kokie gali būti elgesio susidarius ekstremaliai situacijai modeliai, kalbėta apie pasirinkimo galimybes ir pilietiškumą. Buvo pristatytos tarnybos Lietuvos kariuomenėje galimybės, atsakyta į studentų klausimus. Praktinėse dirbtuvėse ugdyti studentų elgesio ekstremaliose situacijose įgūdžiai. Lietuvos kariuomenės atstovai ir šauliai edukaciniame užsiėmime studentus interaktyviai supažindino su pasirengimu ekstremalioms situacijoms, mokė, kaip iš anksto planuoti elgesį tokių atvejų metu, numatyti elgesio modelius nenumatytai keičiantis aplinkybėms, ugdytos įvairios kompetencijos.
Teoriniuose užsiėmimuose apie saugų elgesį internete studentai buvo supažindinami su pagrindinėmis kibernetinio saugumo grėsmėmis.
Dėstytojas praktikas Juozas Stočkus didžiulio susidomėjimo ir gausių dalyvių klausimų sulaukusiuose mokymuose kalbėjo apie slaptažodžių politiką ir saugumo higieną, dviejų faktorių autentifikaciją (2FA) ir praktinį jos taikymą, socialinės inžinerijos būdus ir apgaulių atpažinimą, interneto svetainių saugumą ir melagienų identifikavimą, įrenginių priežiūrą, duomenų apsaugą ir reagavimą į incidentus.
Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento analitikės Auksės Ūsienės mokymuose kalbėta apie propagandos veikimo principus ir emocines manipuliacijas, informacinio karo strategijas ir tikslus, hibridinius scenarijus, atsparumo informacinėms atakoms metodus ir praktikas, analizuoti realūs atvejai, mokytasi atpažinti manipuliacijas. Pasiremdama aktualiais pavyzdžiais, lektorė pasakojo, kaip priešiškos jėgos manipuliuoja žmonių emocijomis, kokios propagandos technikos pasitelkiamos siekiant destabilizuoti situaciją ir koks yra visų šių veiklų tikslas.
Lietuvos kariuomenės specialistai kpt. Elmyra Baljanaitė, vyr. srž. Arūnas Navickis skaitė paskaitas apie privalomosios karinės tarnybos teisinį pagrindą, jos eigą, praktinę naudą asmeniniam tobulėjimui. Kontaktiniu ir nuotoliniu būdu vykusiose paskaitose kalbėta apie karinės tarnybos vaidmenį ugdant discipliną, atsakomybę ir psichologinį atsparumą. Studentams buvo pateiktas aiškus kariuomenės misijos, organizacinės sandaros, modernios ginkluotės ir technologijų taikymo vaizdas, pristatytos profesinės karo tarnybos galimybės ir karjeros keliai šiuolaikinėje gynybos sistemoje.
Šiaulių valstybinėje kolegijoje surengti intensyvūs mokymai, skirti realių skaitmeninių grėsmių analizei ir dirbtinio intelekto kuriamų apgaulių atpažinimui. Užsiėmimus vedė OSINT ir skaitmeninio saugumo ekspertai Lukas Andriukaitis (Atlantic Council DFRLab, „Civic Resilience Initiative“) ir Linas Skirius („Civic Resilience“).
Mokymų metu studentai gilinosi į slaptažodžių apsaugos principus, dažniausias saugumo klaidas, socialinės inžinerijos ir duomenų viliojimo (angl. phishing) atakų scenarijus, aptarė asmens duomenų ir privatumo apsaugos reikalavimus. Analizuoti dirbtinio intelekto generuojami netikrų profilių, tekstų, garso ir vaizdo klastočių pavyzdžiai, aiškintasi, kokių jų panaudojimo manipuliacijoms būdų esama. Praktinėse OSINT užduotyse studentai identifikavo netikrus profilius, apgaulingą turinį ir sukčiavimo laiškus.
Ši veiklų dalis sustiprino studentų gebėjimą kritiškai vertinti informaciją, taikyti tyrimo metodus ir atpažinti šiuolaikines skaitmenines grėsmes.
Dalyje renginių nuotoliniu būdu dalyvavo projekto partnerių Kolpingo kolegijos, Šv. Ignaco Lojolos kolegijos, Kauno kolegijos studentai. Iš viso į projekto „Studentai prieš grėsmes“ veiklas įsitraukė daugiau nei 100 skirtingų Lietuvos kolegijų studentų.
Studentų prioritetinių temų konkurse dalyvavusį projektą finansavo Valstybinis studijų fondas. Projekto veiklos vyko šių metų rugsėjo–lapkričio mėnesiais.
Naujausi komentarai