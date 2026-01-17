Sidabro medaliu įvertinta vaistininkė Vaida: didžiausias malonumas – galimybė išklausyti pacientą

Nors Vaidos šeimoje farmacijos specialistų nebuvo, noras tapti vaistininke atėjo dar devintoje mokyklos klasėje. Daugiausiai įkvėpimo pasirinkti šį profesinį kelią suteikė apsilankymai vaistinėje su mama: vaistininkai visada atrodydavo empatiški, nuoširdūs ir artimi jos puoselėjamoms vertybėms. Vaistininkė pripažįsta – nė akimirkos nesuabejojo savo pasirinkimu. Net ir susidūrus su nuovargiu ar sudėtingomis dienomis, ji teigia, kad atsukus laiką atgal, nieko nekeistų.
„Aš visada sakau, kad gyvenime gavau dovaną – pasirinkau profesiją, kuri man teikia džiaugsmą ir malonumą“, – pasakojo V. Maciuvienė.
Empatija – stiprybė ir išbandymas
Anot Vaidos, vaistininko atsakomybė prasideda nuo pokalbio su žmogumi. Anot jos, pats vaistų išdavimas dažniausiai yra techninis procesas, o didžiausio dėmesio reikalauja gebėjimas įsiklausyti, įvertinti situaciją ir suprasti, ko pacientui iš tiesų reikia. Kartais tai būna aiškus patarimas, kartais – papildomas paaiškinimas apie gydymą, o kartais ir sprendimas laiku nukreipti žmogų pas gydytoją.
Būtent toks darbas su žmonėmis, pasak vaistininkės, ir suteikia profesijai didžiausią prasmę, tačiau kartu pareikalauja daug emocinių ir psichologinių resursų.
„Empatija – viena svarbiausių profesinių savybių, tačiau kartu ir didžiausias iššūkis. Tik pradėjusi dirbti dažnai nešdavausi pacientų istorijas namo, išgyvendavau jas, kaip savas. Gebėjimas atskirti, kur yra tavo gyvenimas, o kur – paciento, buvo vienas sunkiausių dalykų, nes kiekviena liga ar netektis ilgai likdavo mintyse. Ypač sunku tada, kai pats esi turėjęs panašią patirtį ir supranti, kaip tai yra skausminga. Vėliau, kai įgyji daugiau patirties, pradedi suvokti, kad negali kiekvieno paciento problemos parsinešti namo, o per didelis emocinis įsitraukimas nepadeda nei pacientui, nei pačiam specialistui“, – sakė vaistininkė.
Šis vidinis darbas, anot jos, leidžia išlikti empatiškai, bet kartu neperdegti – išklausyti, suprasti ir padėti, tačiau neprisiimti svetimo skausmo kaip savo. Būtent toks balansas leidžia kasdien grįžti į darbą ir vėl būti tuo žmogumi, kuriam pacientai gali patikėti savo istorijas.
Racionalus vaistų vartojimas – visų atsakomybė
Vaistininkė pasakoja, kad gruodį vykusiuose Metų vaistininko rinkimuose didžiausias dėmesys buvo sutelktas į racionalų vaistų skyrimą bei gydytojo, vaistininko ir paciento bendradarbiavimą. Vaida įsitikinusi – būtent pastarųjų trijų dalyvių veikimas kartu ir yra svarbiausias sveikatos sistemoje, tiek žvelgiant į sveikesnės visuomenės kūrimą, tiek kalbant apie racionalų vaistų vartojimą bei su tuo susijusias rizikas.
Dažnas nesupranta, kad teorinė informacija internete gali gerokai skirtis nuo praktikos – juk kiekvienas pacientas turi savo ligos istoriją.
„Šiandien vis dažniau pasitaiko pacientų, kurie į sveikatos priežiūros įstaigas ar vaistinę ateina iš anksto prisiskaitę informacijos internete, pasikliaudami socialiniuose tinkluose ar dirbtinio intelekto pateiktais patarimais. Domėtis yra gerai, tačiau specialistų nuomonė ir įvertinimas yra būtinas. Kitu atveju, gydytojui bei vaistininkui tenka susidurti ne tik su klaidingais įsitikinimais, bet ir su tvirta paciento nuomone, kurią pakeisti būna sudėtinga. Negana to, dažnas nesupranta, kad teorinė informacija internete gali gerokai skirtis nuo praktikos – juk kiekvienas pacientas turi savo ligos istoriją“, – vardijo „Camelia“ vaistininkė.
Vis dėlto ji džiaugiasi, kad didžioji dalis žmonių pasitiki vaistininkų patirtimi ir kasdieniu darbu su pacientais – klausia, kaip vartoti vaistus, kada juos gerti, su kuo galima derinti, kodėl vienus vaistus reikia vartoti ryte, o kitus vakare, kodėl tam tikrų vaistinių preparatų ar maisto papildų negalima vartoti kartu.
Pasak V. Maciuvienės, būtent šie klausimai atskleidžia vaistininko vaidmens svarbą – sprendimai dėl vaistų vartojimo negali būti paremti vien bendra informacija, nes kiekvieno žmogaus situacija yra skirtinga. Vaistininko turimos žinios apie vaistų sąveikas, dozes, vartojimo ypatumus ir paciento būklę leidžia užkirsti kelią klaidoms, kurios iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti nereikšmingos, tačiau ilgainiui turėti rimtų pasekmių.
„Camelia“ – vieta būti tikra vaistininke
V. Maciuvienė vaistinių tinkle „Camelia“ dirba septynerius metus. Į šią komandą ji pateko netikėtai, tačiau šiandien džiaugiasi, jog būtent čia gali dirbti taip, kaip jai svarbu ir artima. Vaistininkė sako esanti dėkinga už galimybę neapsiriboti vien vaistų išdavimu, bet realiai teikti farmacinę paslaugą, dalintis sukauptomis žiniomis, patarti žmonėms, su jais bendrauti ir atsižvelgti į konkrečius poreikius. Anot jos, galimybė dirbti be nuolatinio spaudimo ar streso leidžia išlaikyti ryšį su tuo, kas šioje profesijoje svarbiausia – pagalba pacientui.
„Džiaugiuosi, kad galiu būti vaistininkė tokia, kokia visada norėjau būti – tokia, kokią save įsivaizdavau dar mokyklos laikais“, – sakė ji.
2020 metais „Metų vaistininko“ titulą pelnė vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkas Rimvydas Blynas, 2021 metais nugalėjo to paties tinklo vaistininkė Virgilija Bečelytė, 2022 metais – Jūratė Cijunaitienė, o 2023 metais aukso medalį pelnė vaistininkė Justina Metlovienė. 2024 metais sidabro medalį pelnė vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Asta Krušnienė.
