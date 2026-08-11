Sinkevičius dėl gyventojų ieškinio Registrų centrui: jie turi tam teisę

„Kadangi tai yra teisinis procesas, aš gal savo politinių vertinimų neišsakysiu, kad premjero išsakytos pozicijos nedarytų įtakos teismo sprendimui. Aš laikysiuosi politinio neutralumo, tai yra grupiniai ieškiniai, kurių pagrįstumą spręs teismas“, – antradienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
„Jeigu bus nustatyta valstybės institucijų ar Vyriausybės (padaryta – ELTA) žala, iš to atsiras teisinės pasekmės. Kol kas kažkokio kito paaiškinimo ar kompromiso nematau. Žmonės, kurių duomenys buvo pavogti ir žmonės, (kurie – ELTA) galėjo dėl tų pavogtų duomenų nukentėti, turi pilną teisę kreiptis į teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijas, ką jie ir padarys“, – aiškino ministras pirmininkas.
ELTA primena, kad rugpjūčio 10 dieną Regionų administraciniam teismui buvo pateiktas dėl RC duomenų vagystės nukentėjusių gyventojų grupinis ieškinys, apie tai skelbė portalas „15min“.
Portalo publikacijoje nurodoma, kad prie advokatų kontoros „HUB Legal“ inicijuoto skundo prisijungė daugiau negu 1,3 tūkst. žmonių, galimai nukentėjusių nuo istorijoje apie RC duomenų vagystę.
Grupiniu ieškiniu reikalaujama atlyginti neturtinę žalą gyventojams, kurių duomenys buvo pavogti. Kiekvienas iš nukentėjusiųjų siekia prisiteisti iš valstybės po 5 tūkst. eurų, tad šiuo metu bendra suma sudarytų apie 6,7 mln. eurų.
Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tiria incidentą, per kurį iš RC galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius siekia apie 0,5 mln.
Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
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