Šio regiono atliekų tvarkymo centro vadovas palieka pareigas

Ž. Šilgalis teigia, kad sprendimas pasitraukti iš pareigų priimtas šalių susitarimu, o tam įtakos turėjo pasikeitusios asmeninės aplinkybės ir darbo organizavimo klausimai. Pasak jo, naikinama nuotolinio darbo galimybė, kuri jam buvo pasiūlyta prieš porą metų, kai dėl pasikeitusių aplinkybių buvo pasirengęs darbą ŠRATC užbaigti, tačiau dar buvo nesutvarkytos centrą slėgusios problemos.
„Praėjus beveik šešeriems darbo metams palieku šias pareigas šalių susitarimu. Dėl šeimyninių aplinkybių ir gyvenamos vietos neturiu galimybės sutikti su dalininkų noru praktiškai panaikinti dalinę nuotolinio darbo galimybę“, – pranešime cituojamas Ž. Šilgalis.
„Ji man buvo pasiūlyta prieš porą metų, kai dėl pasikeitusių aplinkybių buvau pasirengęs darbą ŠRATC užbaigti, bet tuo metu dar buvo nebaigtos bylos su buvusiu MBA (mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginių – ELTA) operatoriumi ir iki galo nesutvarkyta 4,5 mln. eurų skola, kurią radau pradėjęs įstaigai vadovauti, ir beveik 800 tūkst. eurų jau priskaičiuotų palūkanų. Todėl likau su galimybe dalį laiko dirbti nuotoliu, kad iki galo sutvarkyčiau ŠRATC stipriai slėgusias problemas“, – teigia jis.
Akcentuojama, kad per pastaruosius metus pavyko išspręsti reikšmingas finansines ir teisines problemas, kurios buvo susijusios su ankstesniu įstaigos veiklos laikotarpiu.
Teigiama, kad šiuo metu bylos laimėtos, žala prisiteista, pasiektas sutarimas su Turto banku dėl ilgalaikio skolos išdėstymo be palūkanų, o gavus Europos Komisijos pritarimą nurašytos ir visos priskaičiuotos palūkanos.
Ž. Šilgalis taip pat pabrėžia, kad vienas svarbiausių ateities iššūkių ŠRATC išlieka MBA įrenginių modernizavimas ir reikiamo finansavimo užtikrinimas.
Laikinai ŠRATC vadovo pareigas eisiantis M. Tamošiūnas teigia, kad artimiausiu laikotarpiu pagrindinis dėmesys bus skiriamas sklandžiam įstaigos veiklos tęstinumui, sutarčių su paslaugų teikėjais vykdymo priežiūrai ir pradėtų projektų įgyvendinimui.
„Komunalinių paslaugų srityje ypač svarbus nuoseklumas ir stabilumas. Perėmus šias pareigas, artimiausio laikotarpio svarbiausiu tikslu laikau nenutrūkstamos įstaigos veiklos užtikrinimą. Daugelio gamybinių, administracinių ir edukacinių procesų pagrindas yra šios specifinės srities darbuotojų patirtis, profesionalumas bei atsakingumas. Tikiu, kad su ŠRATC komanda užtikrinsime veiklos stabilumą, kokybišką paslaugų teikimą ir pateisinsime gyventojų bei dalininkų lūkesčius“, – pranešime cituojamas M. Tamošiūnas.
Ž. Šilgalis ŠRATC vadovu buvo paskirtas 2020 m. rugpjūčio pabaigoje.
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