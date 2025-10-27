Šis ruožas yra parengtas „Rail Baltica“ statyboms: baigtas žemės paėmimas visuomenės poreikiams

Ruožas yra parengtas statyboms pirmadienį pranešė centras.
Kalvarijos, Lazdijų ir Marijampolės savivaldybių teritorijose buvo paženklinta beveik 4 tūkst. žemės, miško ir inžinerinių tinklų sklypų, paimamų visuomenės poreikiams.
„Šio „Rail Baltica“ etapo įgyvendinimas pareikalavo beveik viso ŽŪDC Žemės tvarkymo ir geodezijos departamento darbuotojų susitelkimo bei itin tikslaus teisinio ir techninio darbo – nuo sklypų paženklinimo vietovėje ir kadastro duomenų parengimo iki sprendimų derinimo su Nacionaline žemės tarnyba, Registrų centru ir kitomis institucijomis.“, – pranešime teigė ŽŪDC Žemės tvarkymo ir geodezijos departamento direktorius Gintautas Vasiliauskas,
BNS rašė, jog vystant projektą sujungti Lietuvos ir Lenkijos vėžes tikimasi 2028 metais, o visą „Rail Baltica“ sujungiant Baltijos šalis su Europa numatyta užbaigti 2030 metais.
„Rail Baltica“ finansuojama Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė siekia apie 10 mlrd. eurų, o Lietuvai projektui iš 2028–2034 metų ES biudžeto reikės apie 4 mlrd. eurų.
