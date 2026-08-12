Siunčia žinią laikantiems šiuos gyvūnus

VMVT kampanija „Kaip jie gyvena? Tavo sprendimas“ primena – gyvūno gerovė ir sveikata prasideda ne nuo gydymo, o nuo atsakingų augintojo sprendimų. Jūsų sprendimas šiandien lemia, ar triušis rytoj jausis saugiai ir sveikai.
Svarbiausi reikalavimai triušių augintojams:
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Erdvė ir judėjimas: triušiui būtina suteikti pakankamai erdvės, kad jis galėtų laisvai atsistoti, išsitiesti, apsisukti ir atlikti kelis šuolius. Minimalus aukštis turi leisti atsisėsti pakėlus galvą ir ausis jų neliečiant prie lubų. Ankštumas sukelia kaulų sistemos sutrikimus ir elgesio problemų, pavyzdžiui, nuolatinį grotų graužimą.
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Saugios grindys ir higiena: vien iš vielos tinklo įrengtos grindys stipriai didina skausmingų pėdų pažeidimų (pododermatito) riziką, ypač veisliniams ar sunkesniems triušiams. Pakratai turi būti švarūs, sausi, nedulkėti ir reguliariai keičiami. Laikymo vietose neturi kauptis mėšlas, drėgmė ar kenksmingos dujos.
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Mityba ir dantų sveikata: šienas yra svarbiausia raciono dalis, aprūpinanti ląsteliena, palaikanti virškinimą ir padedanti natūraliai nudilinti nuolat augančius dantis. Tinkamiausias triušiams yra įvairiarūšis pievų šienas, kuriame gausu įvairių žolių ir vaistažolių, pavyzdžiui, gysločių, kiaulpienių, dilgėlių, dobilų ir kitų triušiams tinkamų augalų. Triušiai turi nuolat turėti šviežio vandens, o morkos ar kitos šakninės daržovės turi būti duodamos tik saikingai.
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Apsauga nuo karščio: triušiai menkai prakaituoja ir kūno šilumą atiduoda per ausis, todėl labai sunkiai toleruoja aukštą temperatūrą. Vasarą būtina užtikrinti pavėsį, gerą ventiliaciją be skersvėjų ir nuolatinį vandenį, kad gyvūnas nepatirtų streso.
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Kasdienė sveikatos stebėsena: triušius būtina apžiūrėti kasdien. Sumažėjęs apetitas, pakitusios išmatos, čiaudulys, išskyros ar šlubavimas – pirmieji signalai kreiptis į veterinarą. Taip pat niekada nekelkite triušio už ausų ar vien tik už galūnių – prilaikykite krūtinę ir užpakalinę dalį, kad nesužalotumėte stuburo. Jei triušis neėda arba nustoja tuštintis, būtina kuo greičiau kreiptis į veterinarijos gydytoją. Sergantys ar sužeisti triušiai turi būti atskiriami tinkamoje vietoje, tačiau, kiek leidžia jų būklė, neturėtų būti visiškai izoliuojami nuo kitų triušių regos ir kvapo.
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Aplinkos praturtinimas: triušiams būdingas stiprus poreikis graužti, tyrinėti, slėptis ir stebėti aplinką iš aukščiau. Jų laikymo vietose rekomenduojama įrengti saugias slėptuves, tunelius, pakylas, šieno ar šiaudų elementus graužimui bei atskiras poilsio zonas, kad būtų mažinamas nuobodulys, stresas ir agresija.
Reguliarus, ramus ir švelnus kontaktas su triušiais padeda mažinti jų baimę ir stresą, todėl gyvūnai lengviau toleruoja kasdienes apžiūras, perkėlimą ir veterinarines procedūras. Atsakingas augintojas vertina ne tik savo patogumą, bet ir biologinius gyvūno poreikius. Tinkamos sąlygos ir rūpestinga priežiūra nėra tik formalumas – tai elementari gerovės išraiška.
Tavo sprendimas šiandien lemia, kaip jie gyvens rytoj.
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