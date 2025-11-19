Skandalas dėl duonos: laboratorijos atsakymai – daugiau nei šokiruojantys

Kaip galimai žudo? Ogi iš lėto, dėdamas keturis kartus daugiau cukraus, nei jie rašo ant etiketės. Gal jau ir nužudė kažką, kas serga cukralige. Kur žiūri valstybės institucijos, negi niekas netikrina, kas ant etikečių rašoma?“ – klausė vyras.
„Nors esu sveikas, bet kaip ir daugelis šiuo metu stengiuosi valgyti mažiau cukraus (visi žinom apie jo žalą). Visad žiūriu, kiek ten jo pridėta. Ne vienas pažįstamas rekomendavo paragauti „Mortos“ raugo duoną, – apie savo motyvus prabilo Evaldas V. – Nusipirkau ir tikrai nustebau, kiek mažai ten sudėtyje parašyta cukraus – vos 3,2 g!!! Paragavau ir negalėjau patikėti: nu tikrai skani, bet niekaip nesuprantu, kaip tokią skanią ir saldžią galima padaryti su tiek mažai cukraus. Ragavau keliskart – pavalgęs sočius pietus ir nepavalgęs, nu saldi kaip velnias“.
Nustebęs dėl oficialiai deklaruojamo „Mortos“ raugo duonos itin mažo cukraus kiekio, jis nusprendė tai patikrinti laboratorijoje. Kreipėsi į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos institutą (NMVRT).
„Pamatęs tyrimo rezultatus, visą savaitgalį galvojau, ką daryti, ir nusprendžiau surašyti savo istoriją. Visi aplinkui valgo, galvojau padarysiu bajerį – nepagailėsiu laiko ir pinigų, paimsiu ir išsitirsiu. Sužinojau, kad netoli Santaros klinikų daro maisto sudėties tyrimus. Nuvežiau, po savaitės – atsakymas: cukraus keturiskart daugiau!!!“, – komentavo Evaldas V., paviešindamas dokumentą.
Vyras nurodė, kad kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT).
Portalas kauno.diena.lt savo ruožtu kreipėsi į VMVT ir į NMVRT. Taip pat susisiekėme su minėtą „Mortos“ duoną gaminančia bendrove „Lietuvos kepėjas“. Norėjome išgirsti bendrovės poziciją dėl susiklosčiusios situacijos. Paskambinus internete nurodytu bendrovės telefonu atsiliepė moteris. Ji nurodė klausimus siųsti elektroniniu paštu, žadėjo, kad į juos bus atsakyta.
VMVT teigė, kad atliko patikrinimą ir kreipėsi į latvius.
„VMVT Kauno apygardos priežiūros skyrius 2025 lapkričio 19 dieną atliko neplaninį UAB „Lietuvos kepėjas“ kepyklos patikrinimą ir išsiaiškino, kad produktas „Mortos“ duona su raugu ir visų grūdo dalių ruginiais miltais, neraikyta“ gaminama Latvijoje, o „Lietuvos kepėjas“ yra pardavėjas. Patikrinimo metu įvertinta ženklinimo etiketė. Maistingumo deklaracijoje nurodoma, kad 100 g produkto yra 3,32 g cukrų“, – nurodė tarnybos atstovai.
