Skandalas dėl kelio į Rūdninkų karinį poligoną: žodį tarė Viešųjų pirkimų tarnyba

Statybos bendrovei „Fegda“ prieš kelerius metus su defektais nutiesus kelią į Rūdninkų karinį poligoną, Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) pareiškė, kad darbų užsakovė – Krašto apsaugos ministerijos (KAM) Infrastruktūros valdymo agentūra (IVA) netinkamai kontroliavo kelio statybos darbus bei vėlesnį defektų šalinimą.
Be to, VPT įpareigojo agentūrą vykdyti sutartyje numatytą atsakomybę „Fegdai“ už pažeidimus bei spręsti dėl jos įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą.
Tarnyba BNS nurodė, jog taip pat bus sprendžiama dėl administracinės atsakomybės agentūros atstovams.
VPT atlikusi tyrimą nustatė, kad agentūra netinkamai kontroliavo, kaip „Fegda“ vykdo įsipareigojimus.
„IVA nekontroliavo, ar rangovo („Fegdos“ – BNS) paskirtas projekto vykdymo priežiūros vadovas statybvietėje lankėsi sutartyje nustatytu periodiškumu. Be to, rangovas pavėluotai pateikė įkainotų sąnaudų kiekių žiniaraščius, nepateikė tinkamų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentų, o padidėjus sutarties kainai nebuvo atitinkamai padidinta jos įvykdymo užtikrinimo suma, tačiau šių pažeidimų IVA nenustatė. Dėl jų rangovui nebuvo taikyta sutartinė atsakomybė“, – pranešė VPT.
Anot jos, Infrastruktūros valdymo agentūra nereagavo į „Fegdos“ pažeidimus, netaikė jai sankcijų.
„Nustatyta, kad IVA direktoriaus paskirtas statinio statybos techninis prižiūrėtojas leido rangovui statyti naudojant kitokių savybių betoną nei numatytas projekte, apie tai neinformavo IVA vadovybės, todėl nebuvo užtikrinta pakankama statybos darbų kontrolė“, – teigiama tarnybos išvadoje.
Nebuvo užtikrinta pakankama statybos darbų kontrolė.
Taip pat, anot VPT, agentūra netinkamai kontroliavo, kaip statybų bendrovė šalino nustatytus kelio defektus: „Rangovas pakartotinai nesilaikė defektų aktuose ir pretenzijoje nustatytų terminų, defektus šalino nenustatęs jų atsiradimo priežasčių, o defektų pašalinimo aktai, kuriais būtų patvirtinta, kad defektai pašalinti tinkamai, iki šiol nesurašyti. Nepaisant to, rangovui nebuvo taikytos netesybos.“
Portalas „Delfi“ pernai rugsėjį skelbė, kad kelyje pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš bendrovės nereikalavo kelio tiesti iš naujo, jis buvo tik remontuojamas.
VPT taip pat nustatė, kad kelio ekspertizę apmokėjo Lietuvos kariuomenė, tačiau iš „Fegdos“ nebuvo pareikalauta kompensuoti šių išlaidų, nors sutartis tokią teisę numatė.
Įpareigojo vykdyti sutartį, spręs dėl baudos
Viešųjų pirkimų tarnyba įpareigojo agentūrą inicijuoti sprendimus dėl atsakomybės „Fegdai“ už netinkamai šalintus defektus bei spręsti dėl bendrovės įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą.
Kaip BNS nurodė VPT, nustačius defektus „Fegda“ nesilaikė sutartinių sąlygų, tačiau KAM agentūra netaikė sankcijų.
„Viešųjų pirkimų tarnyba įpareigojo perkančiąją organizaciją taikyti sankciją rangovui taip, kaip buvo aptarta sutartyje, tačiau perkančioji organizacija tos sankcijos netaikė. Kitaip tariant, išvados nereikia interpretuoti taip, kad tarnyba šiuo atveju baudžia rangovą. Viešųjų pirkimų tarnyba tiesiog įpareigoja perkančiąją organizaciją pasielgti taip, kaip buvo aptarta pagal sutartį“, – komentare BNS teigė tarnyba.
Anot jos, pagal sutartį „Fegdai“ per numatytą laiką nepašalinus defektų ji turėjo mokėti 0,02 proc. sutarties kainos (be PVM – 5,33 mln. eurų) nuostolius už kiekvieną pavėluotą dieną, tačiau agentūra to rangovei netaikė.
„Toks įpareigojimas nustatytas, nes rangovas defektus garantiniu laikotarpiu taisė praleisdamas defektų nustatymo aktuose nustatytus terminus“, – tikino VPT.
Ji taip pat pridūrė, jog bus sprendžiama ir dėl atsakomybės agentūros atstovams, kurie nesilaikė sutarties sąlygų: „Viešųjų pirkimų tarnyba, kaip numatyta Viešųjų pirkimų įstatyme, spręs dėl administracinės atsakomybės taikymo įstatymą pažeidusiems fiziniams asmenims, tai yra, perkančiosios organizacijos atstovams.“
Be to, jos teigimu, KAM agentūra turėtų tobulinti sutarčių vykdymo reglamentavimą, atsakingų asmenų funkcijas, stiprinti kompetencijas, tarptautinių sankcijų kontrolę bei korupcijos prevenciją.
„Nustatyta, kad tiekėjų ir jų atstovų patikra dėl sankcijų taikymo atliekama tik iki sutarties sudarymo, o sutarties vykdymo metu nuolatinė stebėsena nevykdoma. Tarnyba rekomendavo įdiegti periodinę tiekėjų, subrangovų ir susijusių asmenų patikrą viso sutarties vykdymo laikotarpiu“, – nurodė tarnyba.
BNS rašė, kad prieš kelerius metus su defektais nutiesusi kelią į Rūdninkų karinį poligoną „Fegda“ įsipareigojo dar šiemet iš naujo nutiesti keturių kilometrų kelio atkarpą, vedančią į vokiečių brigadai skirtą poligoną. Sutartį birželį pasirašė KAM Infrastruktūros valdymo agentūra, Kariuomenės logistikos valdyba bei „Fegda“.
Šią savaitę patvirtinus kelio defektų sutvarkymo projektą bei darbų grafiką, įmonė imsis darbų. Pagal projektą „Fegda“ sustiprins kelio pagrindus ir paklos 4,35 km ilgio naują betono dangą.
Kaip penktadienį pranešė KAM, iki šiol „Fegdai“ leista atlikti paruošiamuosius statybos darbus, todėl perdavus projektą statybos darbai, KAM teigimu, prasidės nedelsiant.
Gelžbetonio kelio į Šalčininkų rajone esantį poligoną tiesimo konkursą laimėjusi „Fegda“ darbus už 6,45 mln. eurų (su PVM) atliko 2023 metais.
Infrastruktūros valdymo agentūros duomenimis, į Rūdninkų poligoną nutiesta apie 30 km kelio, iš jų „Fegda“ nutiesė du kelius, kurių bendras ilgis siekia 6,5 kilometro.
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