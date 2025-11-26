Skelbia dar daugiau nuolaidų šventiniam asortimentui: Kalėdoms pasiruošite ir mažiausiose „Maximose“

Šūkiu – daugiau laiko Kalėdoms – lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ šiemet pirkėjus kviečia ruoštis šventėms renkantis sprendimus, kurie padės stalo, dekoro ir dovanų reikmėmis pasirūpinti lengviau.
„Šiemet savo pirkėjams dovanojame daugiau laiko Kalėdoms dekoro prekes parduotuvėse suskirstę į tris pagrindines temas – baltą Kalėdų pasaką, prabangią Kalėdų eleganciją bei klasikines raudonas ir žalias Kalėdas. Atsirinkti aktualius ir madingus atributus bus galima pagal spalvas, stilistiką, todėl laiką, kurį neretai užima blaškymasis, bus galima skirti džiaugsmui, mėgaujantis jaukumu namuose“, – sakė „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento vadovė Snieguolė Valiaugaitė.
Ypatingas susidomėjimas šiomis prekėmis, pasak „Maximos“ atstovės, fiksuojamas iškritus pirmosioms snaigėms Lietuvoje. Už lango pūstelėjus žiemos šaltukui pirkėjai suskubo rūpintis įvairiomis namų jaukumą kuriančiomis dekoracijomis, ieškoti kalėdinių eglučių ir kitų prekių: „Matydami šią paklausą pirkėjus nusprendėme pradžiuginti papildomai dar ir nuolaidų gausa.“
Daugiau nuolaidų ir mažų kainų dekoracijoms
Siekiant, kad kiekvienas pirkėjas pasiruošimo džiaugsmą patirtų ne tik be skubos, bet ir finansinio streso, „Maxima“ pirkėjams šią savaitę paruošė ypatingų kainų pasiūlymų kalėdiniam namų dekoro asortimentui.
Tad atvykę į „Maximos“ parduotuves ruoštis Kalėdoms, klientai ras dar daugiau nuolaidų ir mažų kainų šventinėms ne maisto prekėms. Pavyzdžiui, daugiau nei 60-ies skirtingų kalėdinių dekoracijų, tarp kurių ir pakabinamos ar pastatomos dekoracijos, stikliniai eglutės žaisliukai, reguliarios kainos dabar mažesnės 15–20 proc.
Pasirūpinti pigiau visais kalėdiniais žaisliukais, girliandomis ir dekoracijomis, pirkėjai galės pasinaudodami ir šios kategorijos 50 proc. nuolaida, kada prekių įsigyjama daugiau nei dvi. Dar didesnė nuolaida – 60 proc. – bus suteikiama dirbtinėms Kalėdų eglutėms.
Tuo metu stalo serviravimo indams, įrankiams, taurėms ir stiklinėms, kai perkama dvi ar daugiau prekių, suteikiama nuolaida sieks 40 proc. Tokia pati nuolaida bei sąlyga bus taikoma ir žaislų kategorijos prekėms.
Dar daugiau asortimento mažesnėse „Maximose“
„Svarbu paminėti, kad nuo šios savaitės pirkėjams siūloma ne tik dar daugiau ypatingų kainų, bet ir kalėdinio asortimento prekių vieno bei dviejų X parduotuvėse. Daugeliui pirkėjų šio dydžio „Maximos“ yra pagrindinės apsipirkimų vietos, todėl norime, kad kiekvienas, gyvenantis net ir mažesniame miestelyje, galėtų rasti laiko dovanojančių sprendimų jaukioms Kalėdoms taip pat, kaip ir apsilankęs didesnėse mūsų tinklo parduotuvėse,“ – sakė S. Valiaugaitė.
Todėl ir vieno, ir dviejų X parduotuvėse dabar „Maximos“ pirkėjai ras gausesnį kalėdinių prekių pasirinkimą: dirbtinę kalėdinę eglutę, daugiau žaisliukų jai puošti, pastatomų dekoracijų, žaislų, pakavimo priemonių ir dovanų, kurios siūlomos jau supakuotos. Pavyzdžiui, namų kvapų, žvakių, suvenyrų su kitų metų simbolika.
