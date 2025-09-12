 Skvernelis: tai elektros tikrai neatpigins – žmonėms irgi yra pudrinamos smegenys

2025-09-12 09:30
Ūla Klimaševska (ELTA)

Opozicinių demokratų lyderis Saulius Skvernelis sako, kad „Ignitis grupės“ akcijų delistingavimas gyventojams pabrangintų energetikos infrastruktūros išlaikymo kaštus, dujų ir elektros kainas.

Saulius Skvernelis
Saulius Skvernelis / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Jeigu norima išpirkti akcijas, tai galima padaryti, aišku, tai bus labai brangu, bet tuo pačiu sumokėsime visi per tarifą – jeigu reikės atnaujinti linijas, sakykim, pas jus yra nutrūkę laidai, o reikia juos kabeliuoti, tai įdėta bus į kainą ir jūs mokėsite už elektrą gerokai brangiau“, – „Žinių radijui“ penktadienį sakė S. Skvernelis.

„Ignitis“ buvo pasiekęs tokį momentą, kai nebegalėjo skolintis, nes nebeturėjo galimybių, lėšų, ir listingavimas biržoje leido išplatinus akcijas gauti pusę milijardo ir dar pusę milijardo pasiskolinti“, – teigė buvęs Vyriausybės vadovas.

S. Skvernelio teigimu, per akcijų platinimą pritrauktos lėšos buvo investuotos į infrastruktūrą, grupės įmonių uždirbamas pelnas ir dividendai toliau skiriami geresniam elektros tiekimui užtikrinti.

Jis taip pat pridūrė, kad siekis delistinguoti „Ignitis grupės“ akcijas yra susijęs su kai kurių politikų interesais atsinaujinančioje energetikoje, taip pat jų noru į bendrovės valdymą deleguoti sau palankius žmones.

„Su elektros kainomis tai nieko bendro neturi, žmonėms irgi yra pudrinamos smegenys. (…) Viskas, kas daroma, elektros ir dujų vartotojams tikrai neatpigins, atvirkščiai bus brangiau, bet šėryklą turėti savo bus labai patogu“, – teigė S. Skvernelis.

„Ignitis grupei“ priklauso elektros tinklų priežiūra užsiimantis „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), taip pat – visuomeninis dujų ir elektros tiekėjas „Ignitis“.

„Ignitis grupės“ akcijų viešas siūlymas akcijų biržoje „Nasdaq“ pradėtas 2020-ųjų spalį, tuo metu S. Skvernelio Vyriausybė baigė savo kadenciją.

Grupę toliau valdo valstybė – 74,99 proc. akcijų priklauso Finansų ministerijai, likusios – privatiems investuotojams.

Algis
Skverneli, galvok ką kalbi. Kuomet 25 % įmonės privatizuota, tai visiems Lietuvos žmonėms geriau? Ciniškas melas. Privatininkai siekia kuo didesnio įmonės pelno, o jis atsiranda iš elektros tarifo, kurį sumoka visi gyventojai. Jei įmonė dirbs "minimaliu" pelnu, elektros tarifai sumažės. Kokia visiems nauda, jei įmonės pelnas atitenka slaptiems ir neteisėtiems privatininkams? Akivaizdu, kad tie kas turi įmonės akcijų, nagais ir dantimis kabinsis jų išlaikymą, nes tai 100% garantuotas pelnas, be jokių pastangų, o jei per mažas, juk visada galima padidinti tarifus...Susidaro įspūdis, kad tie akcininkai yra Lietuvos gelbėtojai...Bjauru klausytis tokių kalbų, negalvokite, kad žmonės yra visiški kvailiai, o jūs Nausėdos gerovės valstybės elitas...
