Slidinėjimo apranga, arba kaip apsirengti slidinėjant?

Kokius drabužius pasirinkti slidinėjimui?
Slidinėjimas daugeliui asocijuojasi su puikiais nuotykiais ir maloniu laiku gryname ore. Tačiau norint iš tiesų mėgautis diena kalnuose, labai svarbu pagalvoti apie tai, kokia slidinėjimo apranga bus tinkamiausias pasirinkimas. Tiek lengvas vėjas, tiek sniegas gali sukelti diskomfortą, jei drabužiai neapsaugo taip, kaip turėtų.
Oro sąlygos kalnuose taip pat gali greitai pasikeisti, todėl reikia gerai pagalvoti apie pasirenkamus drabužius.
Renkantis aprangą slidinėjimui svarbu pradėti nuo pirmojo sluoksnio – termo drabužių. Būtent šis sluoksnis užtikrina, kad drėgmė būtų kuo greičiau išgarinama, todėl tam verta rinktis merino vilną arba specialius sintetinius pluoštus, kurie tinka aktyviai veiklai.
Taip pat pravers ir vidurinis sluoksnis, o tai yra šilumą sulaikantys drabužiai. Daug slidininkų renkasi flisinius džemperius, nes jie lengvi ir pakankamai šilti.
Žinoma, nepamiršk slidinėjimo striukės ir kelnių, o tokia slidinėjimo apranga turi būti atspari vandeniui ir sniegui. Verta rinktis tokius drabužių modelius, kurie turi gobtuvą bei patogias kišenes, jeigu nori daugiau komforto.
Aksesuarai slidinėjimui, kurie tikrai pravers
Svarbu tiek slidinėjimo rūbai, tiek tinkamai parinkti keli aksesuarai. Pavyzdžiui, tikrai būtina turėti kokybiškas slidinėjimo pirštines, nes rankos greitai šąla, ypač vėjuotomis ar drėgnomis dienomis. Geros slidinėjimo pirštinės turi būti tiek šiltos, tiek atsparios sniegui, kad išlaikytų komfortą visos dienos metu.
Žinoma, saugumas taip pat yra neatsiejama aprangos dalis, jeigu nori mėgautis tokiu aktyviu laisvalaikiu kaip slidinėjimas. Šalmas – būtinas ne tik pradedantiesiems, bet ir patyrusiems slidininkams, nes apsaugo nuo įvairių galvos traumų. Taip pat pravers ir slidinėjimo akiniai, kurie padeda geriau matyti trasą ir apsaugo akis nuo ryškios saulės bei atspindžių sniege. Be tokio aksesuaro slidinėti gali būti tiek pavojinga, tiek nemalonu.
Nepamiršk, kad slidinėjimo apranga turi būti patogi, funkcionali ir pritaikyta įvairioms oro sąlygoms. Tinkamai pasirinkus drabužius ir aksesuarus, slidinėjimas tampa daug malonesnis – galėsi mėgautis kiekvienu nusileidimu be jokio diskomforto, todėl puikiai praleisi laiką!
