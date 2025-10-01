„Sodra“ pristato naujovę: aktualu kiekvienam

Kuo naujoji svetainė geresnė?
Naujoji svetainė sukurta remiantis modernia „WordPress“ architektūra ir pažangiais technologiniais sprendimais (LiteSpeed + Redis). Tai leidžia užtikrinti aukštą svetainės našumą ir greitį.
„Nauji sprendimai garantuoja saugumą bei duomenų apsaugą, leidžia lanksčiai valdyti turinį ir suteikia galimybę ateityje lengvai plėsti svetainės funkcionalumą“, – pabrėžė kūrėjai, vcreate.lt. Svetainės dizaino sprendimą kūrė outer.studio.
Aiškesnė struktūra ir paprastesnis naudojimas
Svetainės turinys dabar suskirstytas pagal naudotojų tipus – gyventojams ir draudėjams. Tai reiškia, kad kiekvienas lankytojas mato tik jam aktualią informaciją. Aiškesnis informacijos sudėliojimas leidžia pasiekti pagrindines temas vos per kelis paspaudimus. Formų ir šablonų skiltyje atsirado patogus filtras, kad galima būtų greičiau surasti reikalingą prašymo pavyzdį.
Patogesnė paieška ir navigacija
Atnaujinta paieškos sistema pasiūlo rezultatus bei leidžia juos filtruoti pagal poreikius. Pagrindinė navigacija išlieka matoma net naršant ilgesnius puslapius. Tai reiškia, kad vartotojai gali greitai perjungti puslapius, atlikti paiešką be papildomo slinkimo į viršų.
Prieinama visiems
Naujoji svetainė atitinka naujausius prieinamumo standartus, todėl ją patogiai gali naudoti ir žmonės su negalia. Patobulinta tipografija, kontrastas ir aiškūs mygtukai užtikrina dar geresnį informacijos suprantamumą visiems vartotojams.
Individualios prognozės – atnaujintose skaičiuoklėse
Kaip ir anksčiau, naujojoje svetainėje veikia skaičiuoklės, kurios leidžia lengvai sužinoti prognozuojamą pensijos dydį, tikėtiną išmokos sumą ar kitus individualius rodiklius.
Skaičiuoklių dizainas ir veikimas suvienodinti, kad būtų dar paprasčiau jomis naudotis.
Šiuolaikiškas dizainas ir mobilus pritaikymas
Naujas dizainas atspindi naują „Sodros“ vizualinį identitetą – svetainė tapo modernesnė, aiškesnė ir patogesnė. Visas turinys veikia vienodai sklandžiai telefone, planšetėje ir kompiuteryje.
Patogesnis bendravimas
Naujoje interneto svetainėje klientai gali vienoje vietoje rasti visus būdus patogiam bendravimui su „Sodra“. Čia galima palikti paklausimą, užsiregistruoti vizitui klientų priimamajame ar sužinoti, kaip susisiekti su „Sodros“ konsultantais telefonu. Be to, į dažniausiai užduodamus klausimus visą parą atsako virtuali klientų aptarnavimo asistentė Meda. Ji dirba jau metus ir įvaldo vis daugiau aktualių socialinio draudimo temų.
