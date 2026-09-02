Su EQT susijusioms įmonėms leista įsigyti „Vinted Pay“ dalį

LB pranešė neprieštaravęs, kad kartu veikiančios Liuksemburgo bendrovės „EG1 SPV“ ir „EQT Growth Vogue JV“ ir kitos EQT grupės įmonės netiesiogiai įsigytų iki 20 proc. „Vinted Pay“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį.
Registrų centro duomenimis, „Vinted Pay“ priklauso pirmajam Lietuvos vienaragiui „Vinted“, e. pinigų įstaigos licenciją ji turi nuo 2023 metų rugsėjo.
EQT per savo fondus anksčiau jau yra investavusi į „Vinted“.
Kaip rašė BNS, „Vinted Group“ šiemet balandį užbaigus 880 mln. eurų vertės antrinį akcijų sandorį, kuris padidino bendrovės nuosavo kapitalo vertę iki 8 mlrd. eurų, EQT buvo tarp pagrindinių investuotojų, kuris padidino savo akcijų paketą.
2021 metų gegužę „Vinted“ pritraukė 250 mln. eurų investiciją ir buvo įvertinta 3,5 mlrd. eurų, tuomet tarp investuotojų buvo „EQT Growth“.
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