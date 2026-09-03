Su EQT susijusioms įmonėms leista netiesiogiai įsigyti „Vinted Pay“ dalį

LB pranešė neprieštaravęs, kad kartu veikiančios Liuksemburgo bendrovės „EG1 SPV“ ir „EQT Growth Vogue JV“ ir kitos EQT grupės įmonės netiesiogiai įsigytų iki 20 proc. „Vinted Pay“ kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį.
„Vinted“ pabrėžia, kad sandoris vyko „Vinted Group“ lygmeniu, o LB patvirtinimas susijęs tik su grupės antrinio akcijų pardavimo procesu.
„Vinted Pay“ yra reguliuojama finansų bendrovė, priklausanti „Vinted Group“. Neseniai būtent „Vinted Group“ įvyko antrinis akcijų pardavimas. Kadangi „Vinted Pay“ yra reguliuojama bendrovė, Lietuvos bankas turėjo patvirtinti dėl šio sandorio pasikeitusią EQT nuosavybės dalį „Vinted Group“, – BNS komentare teigė „Vinted“.
„Atskiro „Vinted Pay“ įsigijimo nebuvo. „Vinted Pay“ nėra šio sandorio dalis ir toliau yra 100 proc. kontroliuojama „Vinted Group“, – pridūrė įmonė.
Kaip rašė BNS, „Vinted Group“ šiemet balandį užbaigus 880 mln. eurų vertės antrinį akcijų sandorį, kuris padidino bendrovės nuosavo kapitalo vertę iki 8 mlrd. eurų, EQT buvo tarp pagrindinių investuotojų, kuris padidino savo akcijų paketą.
Registrų centro duomenimis, „Vinted Pay“ priklauso pirmajam Lietuvos vienaragiui „Vinted“, e. pinigų įstaigos licenciją ji turi nuo 2023 metų rugsėjo.
EQT per savo fondus anksčiau jau yra investavusi į „Vinted“.
2021 metų gegužę „Vinted“ pritraukė 250 mln. eurų investiciją ir buvo įvertinta 3,5 mlrd. eurų, tuomet tarp investuotojų buvo „EQT Growth“.
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