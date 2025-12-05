„Sūduvos ūkyje“ – dar vienas paukščių gripo protrūkis

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija penktadienį patvirtino paukščių gripo atvejį ūkyje su daugiau kaip 25 tūkst. kalakutų. Prieš savaitę liga buvo nustatyta tos pačios įmonės ūkyje kitoje vietoje, už trijų kilometrų.
Pirminiais duomenimis, ūkyje staiga padaugėjo nugaišusių kalakutų – dviejose paukštidėse nugaišo po 40 paukščių.
„Ūkiui nurodyta saugiai nugaišinti likusius gyvus paukščius ir sunaikinti visas gaišenas, pakratus bei pašarus ir dezinfekuoti visą teritoriją bei paukštides“, – skelbia tarnyba.
Ūkis jau buvo patekęs į apsaugos zoną. Didelę grėsmę kelia tai, kad 10 km spinduliu nuo pagrindinio gripo židinio yra trys paukščių ūkiai. Vienas iš jų, nutolęs vos už 3 km, dviejuose tvartuose laiko apie 14 tūkst. paukščių. Visi šie ūkiai yra įtraukti į rizikos zoną ir yra nuolat stebimi.
Aplink užkrėstą ūkį išplėstos apsaugos ir priežiūros zonos, gyvų paukščių ir jų produkcijos judėjimas uždraustas. Ribojimai bus taikomi mažiausiai 30 dienų po atliktos pirminės dezinfekcijos.
Naujausi komentarai