Susitikimas su European Business Network (EBN) tinklo atstovais

Į renginį atvyko Europwan Business Network (EBN) vykdančioji direktorė, Seimo narė, Jekaterina Rojaka, EBN valdybos narė Ieva Balčiūnaitė (advokatė, „Vilnius Law“) bei EBN valdybos narė Rūta Šantaraitė („Accor Novotel Vilnius“).
Susitikime taip pat dalyvavo Airijos ambasados misijos vadovo pavaduotojas Shane Sweeney, Austrijos ambasados komercijos patarėjas Thomas Spazier, taip pat Ispanijos ambasados Ekonomikos ir komercijos biuro vadovas Jaime Ramón Fernández Sánchez kartu su trimis Ispanijos ambasados atstovais.
Susitikimą moderavo Kauno PPA rūmų generalinis sekretorius Rimas Varkulevičius, kuris pristatė Kauno regiono konkurencingumą, verslo aplinką bei plėtros galimybes. Jis taip pat akcentavo strateginę regiono padėtį, stiprią pramonės ir inovacijų bazę bei augančias galimybes tarptautiniam bedradarbiavimui.
Pranešimo metu buvo aptartas ir strateginis rūmų vaidmuo telkiant verslo bendruomenę, skatinant įmonių augimą, eksportą bei inovacijas, taip pat – kuriant palankias sąlygas tarptautiniam bendradarbiavimui ir naujų rinkų paieškai.
Generalinis sekretorius taip pat akcentavo bendradarbiavimą tarp Lietuvos universitetų ir verslo, pabrėždamas, kad ši parnerystė kuria palankias sąlygas ekonomikos plėtrai. Buvo pažymėta, kad Kaunas yra vienas pagrindinių gamybos ir logistikos centrų Lietuvoje. Čia koncentruojasi įvairių sektorių pramonės įmonės – nuo lengvosios pramonės iki pažangių inžinerinių sprendimų. Miesto išvystyta infrastruktūra, įskaitant krovinių terminalus ir logistikos centrus, užtikrina sklandų ir efektyvų prekių judėjimą tiek šalies viduje, tiek tarptautinėse rinkose.
„Kaunas IN“ direktorius Tadas Stankevičius išsamiai pristatė Kauno regiono potencialą ir pagrindines jo plėtros kryptis, akcentuodamas miesto ekonominį augimą bei palankią investicinę aplinką. Jis taip pat apžvelgė svarbiausius inovacijų projektus, tarp jų – strateginį Lietuvai „Alex“ Kauno inovacijų parką, kuriame veiklą planuoja plėtoti viena perspektyviausių Kauno įmonių „Teltonika“.
Pranešime dar kartą pabrėžtas Kauno universitetų (LSMU, VDU, KTU) tarptautiškumas ir augantis užsienio studentų susidomėjimas, pažangi medicinos sistema bei strateginė Kauno klinikų reikšmė bei augantys Kauną lankančių turistų srautai.
Susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos įmonių atstovai iš tekstilės, paslaugų bei gamybos sektorių, kurie turėjo galimybę pristatyti savo atstovaujamų įmonių veiklą bei išsakyti savo interesus konkrečiose svečių atstovaujamose rinkose.
European Business Network tinklo (EBN) nariai domėjosi Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovaujama verslo aplinka bei įmonėmis, taip pat regiono parodomis, strategine infrastruktūra ir investicinėmis galimybėmis bei sąlygomis užsienio įmonėms steigti veiklą. Susitikimo metu jie išreiškė paramą tolesniam bendradarbiavimui ir galimybę prisidėti prie įmonių plėtros bei tarptautinės partnerystės stiprinimo.
European Business Network vykdančioji direktorė Jekaterina Rojaka išreiškė susižavėjimą Kauno regiono potencialu ir džiaugėsi konstruktyviu susitikimu, išreikšdama viltį dėl tolesnių bendrų iniciatyvų.
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