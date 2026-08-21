Sustabdyta kepyklos „Jomas“ veikla: vaizdai šokiruoja

VMVT teigimu, kepykla vykdė džiūvėsių, sausainių, ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių, kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamybą.
Skelbiama, kad trečiadienį VMVT inspektoriai vizito metu užfiksavo, kad kepyklos patalpose augo pelėsis, maisto produktai laikomi šalia šiukšlių, o dalis žaliavų naudotos be jokių dokumentų.
Inspektoriai konstatavo, kad tai ne pavieniai neatitikimai, o sisteminiai higienos, žaliavų kontrolės bei savikontrolės pažeidimai, sukėlę realią mikrobiologinės ir kryžminės taršos riziką.
Kepykloje užfiksuota itin didelė nešvara, gamybinėse patalpose skraidė musės, o inventoriaus plovimo patalpoje dėl sugedusios nuotekų sistemos ant grindų kaupėsi vanduo. Be to, sienos ir inventoriaus lentynos buvo padengtos pelėsiu, kurio židinių aptikta ir žaliavų sandėlyje bei darbuotojų persirengimo kambaryje.
Tarnybos teigimu prastomis higienos sąlygomis laikomas ir gamybinis inventorius bei įranga. Taip pat, anot jos, įmonėje fiksuoti ir kiti pažeidimai: trūko dezinfekavimo priemonių, susidėvėjęs valymo inventorius, pakavimo medžiagos laikomos netinkamose vietose.
Sandėlyje rasta nepaženklintų vištų kiaušinių, kurių įsigijimo dokumentai nebuvo pateikti, todėl nebuvo nustatyta jų kilmė ir tiekėjas. Be to, gamybai naudotos žaliavos, kurių terminas jau seniai pasibaigęs – jas naudoti gamyboje uždrausta jau patikrinimo metu.
VMVT teigimu, rasta, kad savikontrolės sistema neveikia: stebėsenos dokumentai nepildomi, jokių maisto ar aplinkos laboratorinių tyrimų neatlikta, o dviejų rūšių gaminami sausainiai neturėjo net receptūrų ar aprašymų.
Skelbiama, kad ketvirtadienį sustabdžius „Jomas“ veiklą, kepykla veikti galės tik tada, kai pašalins visus patikrinimo metu nustatytus pažeidimus ir VMVT inspektoriai tuo įsitikins per pakartotinį patikrinimą.
(be temos)
(be temos)