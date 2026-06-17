Sutriko „Swedbank“ programėlės ir interneto banko veikla

„Šiuo metu galimi laikini sutrikimai jungiantis su biometriniais duomenimis bei PIN kodu prie banko programėlės ir interneto banko“, – ELTAI nurodė „Swedbank“ komunikacijos departamento vadovas Petras Lingė.
„Dedame pastangas, kad sutrikimas būtų kuo greičiau pašalintas“, – teigė jis.
Pasak banko atstovo, klientai prie programėlės ir interneto banko gali jungtis naudodami kitas prisijungimo priemones, pavyzdžiui, SMART-ID, Mobile- ID ar PIN generatorių.
Pirmasis apie tai paskelbė portalas Lrt.lt.
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