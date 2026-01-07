Svarbu: atšaukiami šie kūdikių pieno mišiniai

Šiandien gauta informacija, kad nesaugus produktas pateko ir į Lietuvos rinką. VMVT pradėjo procesinius veiksmus, produkto tiekimas yra sustabdytas bei surinkinėjamas iš rinkos. Atsižvelgiant į galimą pavojų kūdikių sveikatai, raginame nevartoti šio produkto ir grąžinti jį į prekybos vietas.
Paskelbtas nesaugus produktas:
- ALFAMINO 400 g.
- Gamintojas: Nestlé.
- Partijos Nr.: 51130017Y1.
- Tinkamumo vartoti terminas: 2027-04-23.
UAB „Nestlé Baltics“ informavo VMVT, kad atlikusi savikontrolės tyrimus, kaip prevencinę priemonę pradėjo savanorišką tam tikrų ir kitų kūdikių pieno mišinių partijų atšaukimą iš rinkos: https://www.nestle.lt/lt/media/svarbus-pranesimas-apie-tam-tikru-nestle-nan-pieno-misiniu-partiju-atsaukima.
Raginame vartotojus nuolat stebėti RASFF pranešimų lentelę: https://vmvt.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/skubus-pranesimai-rasff/.
Pasak „Nestlé“, šios pieno mišiniuose aptiktos bakterinės kilmės medžiagos (angl. Cereulide) vartojimas su maistu gali sukelti virškinamojo trakto sutrikimo simptomus.
Atšaukimas taikomas tik tam tikroms produktų partijoms:
NAN Expertpro Total Comfort 400g, partijos numeris 51250742C1; tinkamumo vartoti terminas 11.2026;
NAN Expertpro HA 1, 400g, partijos numeris 51280742C3; tinkamumo vartoti terminas 05.2027;
NAN Optipro Plus 1, 800g, partijos numeris 52610346AB; tinkamumo vartoti terminas 09.2027;
NAN Optipro Plus 1, 800g, partijos numeris 51210346AA; tinkamumo vartoti terminas 05.2027;
PRE NAN, 70ml, partijos numeris 53090742D2; tinkamumo vartoti terminas 11.05.2026;
NAN Expertpro Lactosefree, 400g, partijos numeris 51160346AA; tinkamumo vartoti terminas 04.2027.
Šis atšaukimas netaikomas „Nestlé“ produktams, kurie nėra įtraukti į šį atšaukimą.
Rekomendacijos tėvams:
- Rekomenduojama nutraukti konkrečių pieno mišinių, pateiktų sąraše, vartojimą.
- Jei suvartojus šiame pranešime minėtus produktus pasireiškė sveikatos sutrikimų, prašoma kreiptis į gydytoją.
- Vartotojai gali grąžinti produktus parduotuvėje, kurioje juos įsigijo, arba susisiekti su „Sanitex“ informacijos linija: [email protected] ; +370 37 401111.
Atsargumo sumetimais „Nestlé“ atšaukia tik žemiau nurodytas konkrečių produktų partijas. Šis atšaukimas neturi įtakos kitiems „Nestlé“ produktams.
Jei turite abejonių ar klausimų, galite susisiekti su „Nestlé Baltics“ klientų aptarnavimo linija: [email protected] arba +370 700 55200.
