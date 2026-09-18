Švedijos šaldymo įrangos prekybos milžinėnori įsigyti „Refros“ akcijų

Prašymą sandoriui įgyjant vienvaldę Lietuvos įmonės kontrolę Švedijos bendrovė pateikė Konkurencijos tarybai.
Pasak jos pranešimo, technologijomis grindžiama prekybos grupė „Beijer Ref“ yra viena didžiausių šaldymo įrangos didmenininkių pasaulyje, veikianti 45-iose Europos šalyse, Šiaurės Amerikoje, Afrikoje, Azijoje ir Okeanijoje, jos akcijos kotiruojamos „Nasdaq“ Stokholmo biržoje.
Su ja susijusios įmonės „Beijer ref Lithuania“ ir „Airwave Lietuva“ Lietuvoje platina šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrangą – ją parduoda montuotojams bei rangovams. Bendrovės taip pat didmena platina saulės energijos sistemas, jų produktai orientuoti į buitinius ir lengvos komercinės paskirties sprendimus, rašoma pranešime.
Tuo metu „Refra“ gamina šaldymo ir oro kondicionavimo pramoninę įrangą: šaldymo agregatus, šilumos siurblius, oro šilumokaičius ir oro kondicionavimo sistemas, skirtas pramoniniam ir komerciniam naudojimui. Didžiąją dalį produkcijos ji parduoda užsienio pirkėjams.
Apie Švedijos įmonės ketinimą įsigyti „Refrą“ skelbta dar rugpjūčio pabaigoje.
Įmonė pernai gavo 43,9 mln. eurų pajamų – 37,2 proc. daugiau nei užpernai (32 mln. eurų), ji uždirbo 7,3 mln. eurų grynojo pelno – 69,8 proc. daugiau (4,3 mln. eurų), rodo įmonės ataskaita, pateikta Registrų centrui.
Joje dirba 266 darbuotojai, rodo „Sodros“ duomenys. 100 proc. įmonės akcijų valdo trys fiziniai asmenys, rodo Registrų centro duomenys.
„Beijer Ref“ pajamos pernai siekė 37 mlrd. švediškų kronų (šios dienos kursu – apie 3,33 mlrd. eurų) ir buvo 4 proc. didesnės nei užpernai (35,6 mlrd. kronų arba 3,21 mlrd. eurų), ji uždirbo 2,4 mlrd. kronų (apie 220 mln. eurų) grynojo pelno, o atmetus palyginimui įtakos turinčius veiksnius – 9 proc. daugiau (2,2 mlrd. kronų arba 200 mln. eurų), rodo įmonės ataskaita.
Malmėje įsikūrusi „Beijer Ref“ turi apie 7 tūkst. darbuotojų ir daugiau nei 150 antrinių įmonių, ji aptarnauja daugiau nei 200 tūkst. klientų.
Jos Lietuvoje valdomoje 24 metus veikiančioje įmonėje „Beijer Ref Lithuania“ dirba 11 žmonių, rodo „Sodros“ duomenys.
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