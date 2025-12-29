Šventinė prabanga: kaip atrodo Naujieji metai Dubajuje?

Ši ypatinga atmosfera pritraukia milžiniškus turistų srautus – metų pabaigoje Dubajaus oro uostai ruošiasi rekordiniam keleivių antplūdžiui. Prognozuojama, kad gruodžio mėnesį šalis sulauks apie 8,7 mln. keliautojų, o vidutinis dienos srautas sieks 280 tūkst. žmonių. Kaip patvirtina Lietuvos kelionių organizatoriai, tarp jų bus ir nemaža dalis mūsų šalies turistų.
„Dubajus ir šiais metais išlieka vienu populiariausių lietuvių pasirinkimų Naujųjų metų šventei. Keliautojus traukia prabanga, šventinė atmosfera ir saulėtas klimatas, leidžiantis švęsti po atviru dangumi. Pastebime, kad paklausa kasmet auga, o didžioji dalis vietų buvo rezervuotos dar rudenį. Tai rodo, jog keliautojai vis labiau vertina galimybę derinti nepamirštamą šventę su kokybišku poilsiu“, – kalbėjo Sigita Vaitelė, kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ produkto vadovė.
Kvapą gniaužianti atmosfera
Labiausiai šventiniu ritmu pulsuoja „Burj Khalifa“ rajonas, kuriame vyksta garsusis šviesų ir muzikos šou.
„Šventės epicentras – „Burj Khalifa“ rajonas. Laikrodžiui mušant vidurnaktį, aukščiausias pasaulio dangoraižis tampa šventės epicentru. Fasadą nuspalvina lazerių šou, dangų nušviečia fejerverkai, o šimtai dronų kuria įspūdingas figūras ir animacijas“, – pasakojo S. Vaitelė.
Palm Jumeirah sala tuo metu kviečia į prabangius kurortinius renginius, lydimus gyvos muzikos ir fejerverkų virš įlankos.
„Naujieji metai Dubajuje – visos nakties šventė, kurioje susipina prabanga, emocijos ir nepakartojami vaizdai“, – reziumavo kelionių organizatoriaus atstovė.
Kur slypi tikroji prabanga?
Dubajuje prabanga nėra vien blizgantys fasadai ar auksu dekoruotos detalės. Ji slypi galimybėje rinktis patirtis, kurios atitinka skirtingus keliautojų lūkesčius.
„Kai kuriems tai – vakarienė aukštai virš miesto, kur degustacinį meniu lydi gyva muzika ir vaizdas į šviesų šou. Kitiems – stogo terasa, kur šokiai po atviru dangumi tęsiasi iki ryto, o horizonte mirga fejerverkai. Šeimos dažniausiai renkasi kurortinius viešbučius, kur šventė vyksta privačioje erdvėje su vaikams pritaikyta programa“, – vardijo S. Vaitelė.
Dubajus siūlo daugybę veiklų, kurios pavers kelionę dar įspūdingesne, tęsia ji. Verta aplankyti ir šventinius turgelius, ir šviesų parkus, kuriuose vyrauja ypatinga atmosfera.
„Sausio 1-osios rytą galima pasitikti ir dykumoje – skrydis oro balionu arba saulėtekis tarp smėlynų taps kontrastu po miesto šurmulio. Norintiems atsipalaiduoti, puikus pasirinkimas – prabangūs SPA ritualai, o gurmanams – gastronominės patirtys, nuo vietinės virtuvės patiekalų iki modernių kulinarinių eksperimentų“, – pasakojo „Tez Tour“ atstovė.
Ką verta žinoti keliautojams?
Planuojant Naujųjų metų šventę Dubajuje, svarbu įvertinti kelis praktinius aspektus, kad kelionė būtų sklandi ir maloni.
- Reikalingi dokumentai. Lietuvos piliečiams vizos nereikia, tačiau pasas turi galioti mažiausiai šešis mėnesius nuo atvykimo dienos. Taip pat verta pasirūpinti kelionių draudimu, kad šventes pasitiktumėte be rūpesčių.
- Aprangos ir elgesio kultūra. Nors Dubajus yra modernus ir kosmopolitiškas miestas, viešose erdvėse rekomenduojama laikytis santūrumo: pernelyg atviri drabužiai gali sulaukti neigiamo dėmesio. Šventiniuose renginiuose vyrauja elegantiškas stilius, todėl verta pasirūpinti šventine apranga, o vakarui – lengvu švarku ar striuke, nes temperatūra gali siekti 18–20°C.
- Šventinio vakaro transportas. Gruodžio 31-osios vakarą dalis gatvių būna uždaromos, tad jei Naujieji sutinkami ne viešbutyje, reikėtų suplanuoti kelionę namo. Naktimis kursuoja viešasis transportas, tačiau dėl didelio turistų srauto jis gali būti sausakimšas.
- Išankstinės rezervacijos. Dubajus Naujųjų metų laikotarpiu sulaukia milžiniško turistų antplūdžio, todėl populiariausios vietos išgraibstomos dar gerokai prieš šventes. Didžioji dalis restoranų, viešbučių ir šventinių renginių rezervacijų atliekama jau rudenį, o kai kurie prabangūs paketai parduodami net vasaros pabaigoje. Tai reiškia, kad „paskutinės minutės“ sprendimas keliauti gali gerokai apriboti pasirinkimus, tačiau vis dar galima suspėti nuskristi į Dubajų ir pasitikti Naujuosius metus ten.
