Taminskas apie pirmąjį vandeniliu varomą laivą: tai yra dabarties pradžia

„Reikės dar ne vienų metų, kol vandenilis įsitvirtins, nes tai yra brangi ir nauja technologija, tačiau tikiu, kad kaip ir elektromobiliai, kaip ir atsinaujinanti energetika per elektrą, taip ir vandenilis per ateinantį dešimtmetį užims labai svarbią vietą mūsų energetikoje ir transporte“, – Klaipėdos uosto direkcijos laivyno bazėje ketvirtadienį žurnalistams sakė Juras Taminskas.
„Vandenilis yra dabarties pradžia. Tai pirmas žingsnis, kuomet jau į Lietuvą atėjo vandenilis“, – pridūrė jis.
Laivą statė Vakarų laivų gamyklos (VLG) grupės bendrovė Vakarų Baltijos laivų statykla kartu su Estijos laivų statybos bendrove „Baltic Workboats“.
Ministro teigimu, Klaipėdos jūrų uoste tanklaivis tarnaus ne vieną dešimtmetį: „Dvi mažos valstybės, Lietuva ir Estija, geba sukurti šiuolaikinį technologinį produktą, šiuolaikinį inovatyvų laivą.“
Anot jo, „Rasa“ – pirmasis žaliuoju vandeniliu ir elektra varomas tanklaivis ir vienas pirmųjų tokių laivų pasaulyje.
„Tai yra didelis žingsnis, pasiekimas ir įvertinimas Baltijos valstybėms ir ypač Lietuvai ir Klaipėdos uostui, kas rodo pasaulinę lyderystę ir technologijas, kurios yra čia, Lietuvoje. Mes nesivejame pasaulio, o pasaulis dabar žvelgia į mus kaip į lyderius“, – sakė J. Taminskas.
Laivo krikštamotėmis tapo Lietuvos pirmoji ponia Diana Nausėdienė ir Estijos pirmoji ponia Sirje Karis (Sirjė Karis).
Kaip rašė BNS, pernai birželį pradėtas statyti laivas skirtas atliekoms surinkti iš į Klaipėdos uostą įplaukiančių laivų.
42 metrų ilgio ir 10 metrų pločio tanklaivis dirbs visą parą ir galės surinkti 400 kubinių metrų skystų atliekų. Jame bus įdiegti du elektriniai varikliai ir, priklausomai nuo darbų intensyvumo, jis galės dirbti iki 36 valandų be papildomų įkrovimų.
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