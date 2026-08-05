Tauragės rajono savivaldybei – 3,4 mln. eurų pirmoji investicinė paskola

Jos teigimu, tai yra pirmasis projektas, finansuojamas pagal naują ILTE finansavimo kryptį, kai investicijoms naudojamos ne tikslinis finansavimas Europos Sąjungos (ES) programų ar biudžeto lėšomis, o paties nacionalinio plėtros banko balansas.
Pasak finansų ministro Taurimo Valio, sėkmingas ILTE virsmas pilnaverčiu nacionaliniu plėtros banku leidžia mums operatyviau reaguoti į savivaldybių poreikius.
„Investicija Tauragėje įrodo, kad naujasis finansavimo modelis veikia: mažiau biurokratijos reiškia greičiau užbaigtus, visuomenei svarbius infrastruktūros projektus“, – pranešime cituojamas jis.
Tuo metu ILTE Viešojo sektoriaus finansavimo departamento direktorė Asta Gladkauskienė teigia, kad nacionalinio plėtros banko vaidmuo yra padėti įgyvendinti projektus, kuriančius ilgalaikę ekonominę ir socialinę vertę
„Džiaugiamės, kad pirmoji paskola iš ILTE balanso prisidės prie investicijos, kuri ilgus metus tarnaus Tauragės bendruomenei, skatins aktyvų gyvenimo būdą ir kurs pridėtinę vertę visam regionui“, – pranešime cituojama ji.
Ministerijos teigimu, bendra Sporto ir kultūros komplekso statybų vertė siekia beveik 21 mln. eurų.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2023 metais, o statybas planuojama užbaigti šių metų rugsėjį. Šiuo metu objekte atliekami vidaus įrengimo ir aplinkos tvarkymo darbai. ILTE suteikta 3,4 mln. eurų paskola leis užtikrinti sklandų projekto užbaigimą.
„Šis projektas – viena didžiausių investicijų į sporto ir kultūros infrastruktūrą Tauragės rajone. ILTE finansavimas leis užbaigti statybas ir atverti kompleksą gyventojams“, – pranešime teigia Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė.
Moderniame komplekse bus įrengta iki 2 tūkst. žiūrovų talpinanti universali sporto ir renginių salė, kuri prireikus galės būti padalinta į dvi atskiras aikšteles. Jose bus galima organizuoti rankinio, krepšinio, salės futbolo, lauko teniso ir badmintono treniruotes bei varžybas, taip pat kultūrinius renginius.
Komplekse taip pat bus įrengta salė su dviem paplūdimio tinklinio aikštelėmis, treniruočių ir aerobikos salės, pirmosios medicinos pagalbos bei dopingo kontrolės patalpos, spaudos konferencijų erdvė, kavinė, administracinės ir techninės paskirties patalpos.
Savivaldybių investiciniams projektams finansuoti, taikant įstatyme numatytą išimtį iš fiskalinės drausmės taisyklių, yra numatyta iki 100 mln. eurų paskolų. Ši finansavimo galimybė sulaukė didelio savivaldybių susidomėjimo – jau priimti pirmieji sprendimai dėl paskolų suteikimo, o šiuo metu pateikta paraiškų visai numatytai sumai, jos yra vertinamos.
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