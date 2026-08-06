Teismas: „Baltic Financial Company“ reikalavimas atlyginti vieno milijono eurų žalą – nepagrįstas

Regionų administracinis teismas ketvirtadienį atmetė įmonės reikalavimą atlyginti 1,015 mln. eurų turtinę žalą už ruošiantis gauti licenciją patirtas išlaidas, kurios virto nuostoliais, ketvirtadienį pranešė teismas.
Jo vertinimu, nors Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) panaikino LB sprendimą nesuteikti leidimo kaip nepakankamai motyvuotą, „Baltic Financial Company“ neįrodė centrinio banko veiksmų ir priežastinio ryšio tarp jų ir reikalaujamos atlyginti žalos.
„Išlaidos, kurias bendrovė patyrė rengdamasi gauti specializuoto banko licenciją, būtų buvusios patirtos nesvarbu, ar licencija būtų išduota, ar ne, todėl šios išlaidos negali būti laikomos LB veiksmų sukelta žala“, – rašoma teismo pranešime.
Kaip rašė BNS, pernai rugsėjį LVAT konstatavo, kad LB 2022-aisiais įmonei neteisėtai atsisakė suteikti specializuoto banko veiklos licenciją. Ginčą dėl žalos atlyginimo LVAT tuomet grąžino nagrinėti Regionų administraciniam teismui.
Šio teigimu, LVAT nusprendė tik tai, kad LB, atsisakydamas suteikti licenciją, nepakankamai išsamiai aptarė dalį faktinių aplinkybių, o vien to nepakanka tam, kad sprendimas būtų pripažintas neteisėtu.
„Nenustatyta, kad LB būtų padaręs akivaizdžių aplinkybių vertinimo ar teisės taikymo klaidų arba kitaip pažeidęs savo diskrecijos ribas taip, kad jo veiksmai galėtų būti laikomi neteisėtais“, – aiškino Regionų administracinis teismas.
2018-ųjų pabaigoje Lietuvoje įregistruota „Baltic Financial Company“ licenciją Lietuvoje bando gauti nuo 2019 metų – tuomet buvo pateikta pirmoji paraiška, tačiau po LB pateiktų pastabų ją atsiėmė 2021-ųjų sausį, o antrąją paraišką pateikė 2021-ųjų sausį, tačiau ir vėl sulaukė pastabų.
Centrinis bankas abejojo įmonės veiklos perspektyvomis ir pasirinkto veiklos modelio tvarumu, nes jo planuojamos pakankamai mažos veiklos apimtys, LB vertinimu, nesuponuoja galimos naudos iš veiklos masto.
Specializuoto banko licencija suteikia teisę Lietuvoje priimti indėlius ar kitas grąžintinas lėšas iš klientų ir jas skolinti, taip pat išduoti kelionių čekius, vekselius ir kitas mokėjimo priemones.
„Baltic Financial Company“ vienintelė akcininkė yra Maltoje registruota įmonė „Credissimo Holding“.
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