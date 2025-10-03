Teismas: Lietuvos paštas turi sumokėti 92 tūkst. eurų skolą „Samui“

Vilniaus apygardos teismas rugsėjo 29 dieną patenkino „Samus“ skundą ir nurodė paštui sumokėti jai 92 tūkst. eurų skolą bei 12,3 proc. palūkanas. Sprendimas dar gali būti skundžiamas.
„Atsakovas (Lietuvos paštas – BNS) kaip profesionalus pašto paslaugų tiekėjas privalo užtikrinti techninės įrangos, kuri leistų išvengti klaidų, naudojimą. (...) Atsakovas yra atsakingas už dėl technologinių priežasčių kilusias nepagrįsto siuntų priskyrimo brangesnėms kategorijoms pasekmes“, – rašoma teismo nutartyje.
Anot nutarties, „Samus“ teismo prašė išspręsti ginčą dėl Lietuvos pašto negrąžintos permokos už 2022 metų balandžio – 2024 metų rugsėjo mėnesius dėl suteiktų paslaugų kiekio neatitikimo.
„Samus“ dalį siuntų teikia Lietuvos paštui pristatyti vietovėse, kur neturi tinklo, o kitą dalį pristato pati. Pagal įmonių sutartį kaina už paslaugą taikoma kiekvieną mėnesį ir apskaičiuojama pagal tarifus bei faktinius siuntų kiekius.
„Samus“ nurodė, kad Lietuvos paštas daliai jos siuntų nepagrįstai pritaikė didesnį tarifą, o mokėtinos sumos neatitiko faktinio siuntų kiekio.
Įmonė teigė, kad Ryšių reguliavimo tarnyba pernai gruodį atmetė jos skundą teigdama, kad Lietuvos pašto įranga yra metrologiškai patikrinta ir matavimas vyksta automatiškai, todėl reikalavimai dėl permokos už 278,5 tūkst. siuntų yra neįrodyti.
Lietuvos paštas teismui teigė, kad „Samus“ nepateikė jokių įrodymų, išskyrus savo vidinius skaičiavimus, kurie esą įrodytų matavimų ir svėrimų netikslumą.
Naujausi komentarai